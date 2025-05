特朗普擬簽行政令給美國藥「打兩折」　斥藥企令人「捱貴藥」

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)5月11日在社交平台發文,批評由同一家藥廠生產流入美國的市售藥價較流入他國的藥價最多相差10倍,揚言將在12日簽署一項行政命令給處方藥至多「打兩折」,即至多降低美國處方藥的80%,期望借此讓美國藥價回落至同等發達國家藥價的水準。



綜合外媒報道,特朗普將這項舉措形容為美國藥價的最惠國待遇(Most Favoured Nation,MFN),即強制美國人為藥物支付的價格不得高於其他同等發展程度國家的水準。

2025年5月11日,特朗普在社交平台發文宣稱將簽署行政命令降低美國藥價。(截圖自Truthsocial@realDonaldtrump)

美國許多處方藥的藥價被指排名世界第一,幾乎是其他發達國家的三倍價格。特朗普在貼文中稱藥企多年來將此歸咎於研發成本,而美國人無理由因此「捱貴藥」,強調降價一經實施,將為美國省下數萬億美元。不過他未提及具體降低哪些藥物。

哥倫比亞廣播公司(CBS)引述消息人士指,倘若成事,這項行政命令可能只會影響涵蓋聯邦醫療保險(Medicare),並可在診所提供的部份藥物,例如用以治療癌症的注射液,而醫療保險現時為約7000萬美國長者提供醫療補貼。

其實特朗普早在第一個任期時就擬議降低美國藥價,曾在2020年底敲定,但遭聯邦法院禁止,最終被拜登政府撤銷,根據當時計劃草案,病人將以發達國家同等藥價的最低價格,支付受美國監管的50種B類藥物,華府當時預計將省下約860億美元。

2025年5月9日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。(Reuters)

他今次發文還指,藥企對上屆政府的競選捐款「創造奇蹟」,暗示藥企通過捐款支持拜登上台,讓自己的降藥價議程破產,但這種方式「對自己與共和黨不起作用(but not with me, and not with the Republican Party)。」

路透社則引述藥企人士指,政府介入下的任何形式的定價都對美國病人不利。