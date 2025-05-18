教宗就職彌撒聖伯多祿廣場舉行　良十四世接受漁人權戒

新當選教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒2025年5月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。良十四世正式成為第267任教宗。



良十四世接受羊毛披肩和漁人權戒後發表講話。良十四世祈禱片刻後，走向廣場。良十四世較早前乘坐「教宗座駕」向在場觀眾揮手問候致意，現場觀眾也以歡呼聲向良十四世致意。

周日清晨，數萬民眾湧入聖伯多祿廣場，共同見證良十四世就職彌撒，各國總統與王室成員亦齊聚一堂。

黎明時分，身着熒光制服的民防人員引導朝聖者進入廣場分區，神父與宗主教們則疾步走入聖伯多祿大殿準備彌撒。

美國副總統萬斯周六晚間抵達羅馬後，率領美國代表團出席這名芝加哥出生的良十四世教宗就職彌撒。

良十四世當日首項行程是乘坐「教宗座駕」巡遊廣場。這輛敞篷車已成為教宗全球影響力與媒體魅力的象徵，無論在本土還是海外，都承載着教宗親近信眾的使命。

新當選教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒2025年5月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。良十四世目前已抵達在現場。（Youtube@VaticanNewsEN）

新當選教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒2025年5月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。良十四世目前已抵達在現場。（Youtube@VaticanNewsEN）