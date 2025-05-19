特朗普與普京通電話 美國白宮：總統事後會打給澤連斯基
撰文：王海 洪怡霖
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示東部時間周一（19日）上午10時（香港時間周一晚上10時）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話後，克里姆林宮周一證實消息。白宮周一稍後時間表示，在與普京的通話結束後，特朗普會給澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）打電話。央視報道，特朗普與普京開始進行電話會談，該通話結束後，特朗普將致電澤連斯基。
烏克蘭傳媒報道，特朗普與普京開始進行電話會談前已與澤連斯基進行通話。白宮說，特朗普與普京通話後也會致電澤連斯基。
根據俄羅斯新聞社（RIA），克里姆林宮周一稱，普京與特朗普將於莫斯科時間下午5時（香港時間下午10時）通電話。
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科時間5月19日下午5時，普京將與舉行電話交談，「特朗普前天已宣布這一點。當然，考慮到在伊斯坦布爾舉行的俄烏談判，這次通話很重要。」
特朗普在其社交平台宣布，5月19日上午將與俄羅斯總統普京通話：
特朗普在其社交平台撰文指：「我將於星期一上午10時，致電俄羅斯總統普京。這次通話的主題是如何終結，平均每周造成5000多名俄羅斯和烏克蘭士兵死亡的「血腥屠殺」（bloodbath）和貿易議題。
特朗普又指：「我其後將與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，然後再同時與澤連斯基及北約多個成員國領導人通話。希望這將是富有成效的一天，能夠實現停火。然後這場非常暴力的戰爭，一場不該發生的戰爭，將會結束。」
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