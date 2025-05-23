以色列使館職員遭槍殺 內塔尼亞胡反斥英法加領導人「違背人性」
撰文：莊勁菲
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以色列駐華盛頓大使館2名職員周三（21日）晚在一間猶太博物館附近遭槍殺，槍手被捕時高呼「解放巴勒斯坦」。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周四卻將案件歸咎於反猶太主義，指英國、法國和加拿大領導人「支持哈馬斯」，並批評三國領袖「站在人性錯誤的一邊」(wrong side of humanity）。
據路透社報道，以色列外長薩爾（Gideon Saar）22日指責歐洲官員近期的言論是「有害的反猶太主義煽動」（toxic antisemitic incitement），造成對以色列的敵對氣氛，導致兩名以色列駐華盛頓大使館的工作人員被槍殺。
法國外交部發言人Christophe Lemoine駁斥以色列的指責，稱其毫無道理且令人憤慨：「法國過去、現在和將來都將繼續毫不含糊地譴責一切反猶太行為。」
▼內塔尼亞胡發片批評英法加領導人：
在同日上傳的一段影片中，以色列總統內塔尼亞胡稱槍殺案是卑鄙的仇恨行為和反猶太主義行為，並指這與以色列因加沙戰爭而面臨的日益敵對的氣氛有關。他指控巴勒斯坦哈馬斯極端分子屠殺、強姦、活活燒死嬰兒，並指責西方國家支持哈馬斯幫助「屠殺猶太人」。
英、法、加三國周一發表聯合聲明，譴責以軍的升級行動「不合比例」，並指摘以色列拒絕向加沙平民提供必要人道援助的做法，並警告以色列警告若不停止新一輪攻擊及讓物資進入加沙，將予以制裁。
正國際刑事法院通緝的內塔尼亞胡，猛烈抨擊法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和加拿大總理卡尼（Mark Carney）：「我對這三位領導人說，當哈馬斯感謝你們時，你們正站在正義、人性和歷史錯誤的一邊。」
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