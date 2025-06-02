美國親以色列集會被擲燃燒彈5人傷　FBI局長形容為恐怖襲擊

美國科羅拉多州（Colorado）博爾德市（Boulder）一個購物中心附近於6月1日發生襲擊案，警方指多名示威者受傷。社交媒體流傳一名男子被捕，警方暫未證實。電視台KUSA報道，集會組織者表示，示威者呼籲哈馬斯釋放仍然扣押的以色列人質，有5人被燒傷。 聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）其後形容，案件為恐怖襲擊。



博爾德警方發聲明稱，案發於下午約2時，當局正在疏散幾個街區的民眾，同時將繼續調查這宗事件，呼籲民眾避開當地的Pearl Street Mall周邊區域。有民眾向媒體稱，疑犯向抗議者投擲燃燒彈。另有人表示，市中心就像戰場一樣，有人以噴火器及燃燒彈施襲，造成多人受傷。

警方未公布示威活動性質，但有網民指傷者包括以色列人，以及包括兒童。當局僅稱有多名抗議者受傷，但未交代具體人數和受傷程度。