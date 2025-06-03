俄烏第二輪談判未達停火共識　同意交換所有25歲以下傷重戰俘

俄烏代表團6月2日在土耳其伊斯坦堡舉行的第二輪直接和平談判，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）同日在立陶宛出席北約（NATO）峰會時表示，兩國代表同意進行新一輪囚犯交換，重申俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的入侵不應獲得獎勵。烏克蘭外交部發言人表示，這次會談最大的成果在人道主義方面，以及交換囚犯的協議。



2025年6月2日，土耳其伊斯坦堡，俄烏舉行第二輪和談當天，由烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）率領的烏克蘭代表團出席在徹拉安宮（Ciragan Palace）舉行的會議。（Reuters）

戰俘人數料各有千人 另分別交還約6,000士兵屍體

據指出，雙方代表團這次會談的最大共識，是同意交換所有18至25歲的重傷及重病戰俘，估計各有1,000至1,200名士兵；兩國並將相互交還約6,000名士兵的屍體。俄羅斯表示，雙方已交換備忘錄，內容涉及更持久的停火協議，但暫無進展。此外，烏克蘭建議在6月底前與俄羅斯舉行新一輪會談，但俄羅斯暫未有回應。

圖為2025年2月11日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在馬來西亞發表講話。（Reuters）

埃爾多安肯定成果 將邀美俄烏元首會談

路透社指出，這次會談相對簡短，持續僅約一小時，且在停火協議上未取得突破。但主辦會談的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）稱讚「非常精彩」，並表示未來將邀請普京、澤連斯基和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行和平峰會。

今次的代表團由俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，成員還包括俄羅斯副國防部長福明（Alexander Fomin）及副外長加盧津（Mikhail Galuzin）。烏克蘭代表團則由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領。會談將在土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）的主持下進行。

央視：烏方倡6月底前舉行俄烏領導人會晤

烏克蘭代表團此前指責，莫斯科繼續拒絕無條件停火的想法。烏克蘭該代表團表示，提議在6月底前舉行會議以取得進展。央視報道，烏方提議6月20至30日舉行俄烏領導人會晤。

2025年5月19日，俄羅斯克拉斯諾達爾地區（Krasnodar），圖為普京在與特朗普通話後回答傳媒問題。（Reuters）

雙方交換備忘錄 俄稱願在前線停火兩至三天

俄羅斯代表團在會談後發表聲明，重點如下：

* 俄羅斯和烏克蘭已交換包含和平解決條款的備忘錄；

* 莫斯科的備忘錄包含實現全面停火的步驟，烏克蘭將對此進行研究；

* 俄羅斯建議在「前線部分地段」停火兩至三天；

* 雙方同意進行最大規模的戰俘交換，所有受傷士兵都將被交換；

* 莫斯科也將向烏克蘭移交6,000多具遺體。

2024年5月20日，俄羅斯襲擊烏克蘭期間，烏克蘭總統澤連斯基在基輔接受路透社採訪。（Reuters）

圖為2025年6月1日，網上流傳烏克蘭無人機襲擊俄羅斯軍事機場的畫面。（X截圖）

烏克蘭代表團在會談後也發表聲明，重點如下：

* 烏克蘭認為，會談中所有如鍵問題只能在領導人層級解決；

* 俄羅斯和烏克蘭同意交換所有25歲以下的重傷及重病戰俘；。

* 莫斯科繼續拒絕無條件停火的想法；

* 烏克蘭提議在6月底前舉行會議，以爭取談判取得進展；

* 烏克蘭無法在今次談判對俄方的備忘錄內心作出反應，因基輔今天才收到這些提議。