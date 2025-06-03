俄烏第二輪談判未達停火共識　同意交換所有25歲以下傷重戰俘

撰文：蕭通
出版：更新：

俄烏代表團6月2日在土耳其伊斯坦堡舉行的第二輪直接和平談判，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）同日在立陶宛出席北約（NATO）峰會時表示，兩國代表同意進行新一輪囚犯交換，重申俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的入侵不應獲得獎勵。烏克蘭外交部發言人表示，這次會談最大的成果在人道主義方面，以及交換囚犯的協議。

2025年6月2日，土耳其伊斯坦堡，俄烏舉行第二輪和談當天，由烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）率領的烏克蘭代表團出席在徹拉安宮（Ciragan Palace）舉行的會議。（Reuters）

戰俘人數料各有千人　另分別交還約6,000士兵屍體

據指出，雙方代表團這次會談的最大共識，是同意交換所有18至25歲的重傷及重病戰俘，估計各有1,000至1,200名士兵；兩國並將相互交還約6,000名士兵的屍體。俄羅斯表示，雙方已交換備忘錄，內容涉及更持久的停火協議，但暫無進展。此外，烏克蘭建議在6月底前與俄羅斯舉行新一輪會談，但俄羅斯暫未有回應。

圖為2025年2月11日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在馬來西亞發表講話。（Reuters）

埃爾多安肯定成果　將邀美俄烏元首會談

路透社指出，這次會談相對簡短，持續僅約一小時，且在停火協議上未取得突破。但主辦會談的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）稱讚「非常精彩」，並表示未來將邀請普京、澤連斯基和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行和平峰會。

今次的代表團由俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，成員還包括俄羅斯副國防部長福明（Alexander Fomin）及副外長加盧津（Mikhail Galuzin）。烏克蘭代表團則由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領。會談將在土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）的主持下進行。

央視：烏方倡6月底前舉行俄烏領導人會晤

烏克蘭代表團此前指責，莫斯科繼續拒絕無條件停火的想法。烏克蘭該代表團表示，提議在6月底前舉行會議以取得進展。央視報道，烏方提議6月20至30日舉行俄烏領導人會晤。

2025年5月19日，俄羅斯克拉斯諾達爾地區（Krasnodar），圖為普京在與特朗普通話後回答傳媒問題。（Reuters）

雙方交換備忘錄　俄稱願在前線停火兩至三天

俄羅斯代表團在會談後發表聲明，重點如下：

* 俄羅斯和烏克蘭已交換包含和平解決條款的備忘錄；

* 莫斯科的備忘錄包含實現全面停火的步驟，烏克蘭將對此進行研究；

* 俄羅斯建議在「前線部分地段」停火兩至三天；

* 雙方同意進行最大規模的戰俘交換，所有受傷士兵都將被交換；

* 莫斯科也將向烏克蘭移交6,000多具遺體。

2024年5月20日，俄羅斯襲擊烏克蘭期間，烏克蘭總統澤連斯基在基輔接受路透社採訪。（Reuters）
圖為2025年6月1日，網上流傳烏克蘭無人機襲擊俄羅斯軍事機場的畫面。（X截圖）

烏克蘭代表團在會談後也發表聲明，重點如下：

* 烏克蘭認為，會談中所有如鍵問題只能在領導人層級解決；

* 俄羅斯和烏克蘭同意交換所有25歲以下的重傷及重病戰俘；。

* 莫斯科繼續拒絕無條件停火的想法；

* 烏克蘭提議在6月底前舉行會議，以爭取談判取得進展；

* 烏克蘭無法在今次談判對俄方的備忘錄內心作出反應，因基輔今天才收到這些提議。

第2輪談判結束　烏克蘭提議6月20至30日舉行俄烏領導人會晤俄烏第2輪談判結束　前夕竟飛出多隻「黑天鵝」11國制裁監督機構發布朝俄合作報告　朝鮮駁斥嚴重侵犯國家主權烏克蘭打到4,000公里外的西伯利亞　影響不只於俄烏伊斯坦堡談判烏克蘭最大膽無人機攻擊大獲全勝毀俄逾40戰機　預示人類可怕未來
俄烏戰爭
無人機
澤連斯基
俄羅斯
土耳其
埃爾多安Recep Tayyip Erdoğan
普京