習近平與特朗普通話歡迎他再次訪華　美方歡迎中國留學生來美學習

新華社報道，中國國家主席習近平6月5日晚上應約與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話。



央視新聞其後報道兩方通話內容，習近平表示中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。

特朗普表示十分尊重習近平，美中關係十分重要。美方樂見中國經濟保持強勁增長。美中合作可以做成很多好事。美方將繼續奉行一個中國政策。兩國日內瓦經貿會談很成功，達成了好的協議。美方願同中方共同努力落實協議。美方歡迎中國留學生來美學習。

習近平歡迎特朗普再次訪華，特朗普表示誠摯感謝。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，儘快舉行新一輪會談。

他指日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行協議，美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措，雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

美國白宮早前稱總統特朗普和習近平或於本週通話後，6月3日也重申有這安排，指特朗普很快就會與習近平通話。中方之前則一直未有證實通話計劃。

外界所知特朗普與習近平的上一次通話為1月17日，當時特朗普尚未正式上任，為候任總統。

2025年6月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席在白宮南草坪舉行的「夏日晚會」。（Reuters）

5月30日，特朗普稱將與習近平通話，冀解決雙方在貿易和關稅問題上的分歧。特朗普當時批評中方「違反協議」，指自己會與習近平通話，希望解決問題。

特朗普6月4日又在社交網站發文指，很喜歡習近平，但他非常強硬，很難跟他達成協議。