特朗普：以色列襲伊朗有使用美國武器　襲擊施壓伊朗有助美伊談判

以色列周五（6月13日）襲擊伊朗，至少78死。主張斡旋美國與伊朗進行核協議談判的總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，以色列今次襲擊有使用美國武器，而襲擊或施壓伊朗，讓他們認真與美國進行談判，或加大與美國達成核協議的機會。



美國Axios新聞網報道，伊朗當日早前宣布退出與美國在本周日舉行的核協議談判，目前未知談判會否照常舉行。特朗普就認為，襲擊反令伊朗有更強烈的達成協議的動機，強調自己給了伊朗60日達成核協議，但德黑蘭做不到。

特朗普在襲擊發生後與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，不過他未透露詳情，內塔尼亞胡稍晚表示，以色列施襲前有提前告知美國，強調伊朗決不能擁有核武，而自己把這問題交由特朗普解決。

報道還指，特朗普在襲擊開始前數個小時，還警告以色列不要做任何「破壞」美伊有機會達成協議的事情，報道則引述一名白宮高級官員，指特朗普不希望以色列在美伊核談判進行期間攻擊伊朗。