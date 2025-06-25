北約峰會｜特朗普不排除會晤澤連斯基　北約憂再爆發衝突或難成事

北約（NATO）6月24日至25日在荷蘭海牙舉辦為期2日的峰會，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在啟程時表示，有可能在出席會議期間會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。不過《華盛頓郵報》就分析，近期美國介入伊以戰爭以及要求北約增加防務開支的情況，加之北約擔憂不願向基輔提供軍援的特朗普會在會面中再與澤連斯基爆發不快，今次會面或難成事。



綜合外媒報道，澤連斯基通過旗下辦公室聲明，若能與特朗普在北約峰會期間會晤，希望討論三個議題，其中他的幕僚已向美國財長貝森特（Scott Bessent）提交購買軍備清單，包括採購愛國者導彈防禦系統、討論制裁俄羅斯，以及以其他外交方式，加強向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）施壓，以達成停火。

不過《華盛頓郵報》就分析，特朗普很大機會不會如澤連斯基所願，向烏克蘭提供軍援，因美國近期對伊朗發動攻擊，還要求北約提高國防開支。而北約也不樂見二人會晤，以免特朗普被惹惱，預料北約會盡可能不讓二人在公眾場合同台。

而在澤連斯基與北約成員國領導人會面時，俄烏戰火卻仍未見有停息的迹象，俄羅斯當日向烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州發動襲擊，至少17死。

2025年6月24日，荷蘭海牙，圖為澤連斯基在峰會首日會見呂特、馮德萊恩與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）。（Reuters）

特朗普與澤連斯基在今年2月底於白宮爆發言語衝突後關係一度預冷，但之後緩解，還在4月尾舉行的已故天主教教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮上會談，被視為關係緩和。不過特朗普早前在七國峰會（G7）期間提早離席回國，二人會面未能成事，外界認為特朗普因伊以局勢升溫不得不返回華盛頓斡旋。若今次會晤能成事，將成二人爆發罵戰後的第二次會面。