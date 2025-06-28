Zohran Mamdani當選紐約市長　一文看懂特朗普口中的共產主義者

美國紐約市長選舉曲終人散，民主黨候選人曼達尼（Zohran Mamdani）擊敗前紐約州長、獨立候選人科莫（Andrew Cuomo）成功當選，成為紐約市史上首位穆斯林市長。



33歲的移民之後，民主黨新星曼達尼在今年6月的民主黨內初選曾出乎意料擊敗科莫。有評論認為，曼達尼的強勢崛起與其主打民生議題的政綱有密切關係；他提倡凍結租金管制公寓的租金增長及降低生活成本，主張讓紐約市的公共巴士免費及改善服務，又建議提供全民免費託兒服務等政策皆獲得外界好評。曼達尼的團隊同時擅於利用社交平台傳播其政策和理念，都為這位數月前仍寂寂無名的紐約州議員迅速贏得大量支持者。



民主黨新星Zohran Mamdani橫空出世：

紐約市長選舉11月4日舉行，總統特朗普罕有地在選前為前民主黨紐約州長科莫拉票，3日在社交媒體發文呼籲選民「含淚投票」，支持民調第二高的前紐約州長、獨立候選人科莫而非同屬共和黨的候選人Curtis Sliwa。

美國全國廣播公司（NBC）3日報道，特朗普當日社交媒體Truth Social發文，將自稱為民主社會主義者的曼達尼形容為「共產主義者」，並批評後者倘當選將使紐約市徹底陷入經濟和社會災難。

生於烏干達 父親是哥倫比亞大學學者 母親是著名印度裔導演

曼達尼1991年生於非洲烏干達。他的父母分別是哥倫比亞大學（Columbia University）印度裔後殖民主義研究教授馬文丹（Mahmood Mamdani），以及印度裔美國電影導演奈兒（Mira Nair）。

曼達尼七歲時，舉家從南非移居到紐約市。曼達尼大學就讀於鮑登學院（Bowdoin College）。他在學期間與友人共同創立該校的巴勒斯坦學生正義組織分會。他於2014年畢業，獲得非洲研究學士學位。

29歲當選州議員 成民主黨內一股社會主義新勢力

2020年，曼達尼在一場勢均力敵的州議會初選中，擊敗一位已在任四屆的時任議員。他其後加入奧爾巴尼（Albany）的一小群議員，他們都是美國民主社會主義者（Democratic Socialists of America）紐約分會的成員。

曼達尼擔任州議員期間政綱與他這次市長初選的政綱相若，但曼達尼過去四年在奧爾巴尼提出的20多項法案中，只有三項相對較小的法案最終成為法律。

這次市長初選期間，曼達尼多次提到他參與發起的一項城市免費公共巴士計劃。該先導計劃維持了一年，其後並未獲得延續。儘管如此，不少曼達尼在州議會的同事表示，他的想法讓議會的意識形態中心轉向左翼。

2025年6月25日，美國紐約市，曼達尼 (Zohran Mamdani) 在民主黨市長初選觀看點票晚會上發言。曼達尼勝出初選後，將代表民主黨競選2025年11月舉行的紐約市長選舉。（Reuters）

在奧爾巴尼，他是州議會中最年輕的議員之一。如果今年11月當選市長，34歲的曼達尼將成為自1917年以來該市最年輕的市長。

儘管曼達尼在初選中被競爭對手批評他缺乏工作和從政經驗，但曼達尼的年輕有為和新穎的政策視野吸引大批民主黨內的進步派選民。

提倡加富人稅 凍結租金增長和提供免費託兒服務

《紐約時報》的評論認為，曼達尼的成功，部份要歸功於他能夠將選民面對的複雜經濟困境，轉化成精闢的政策解決方案。曼達尼大膽地將自己定義為一位民主社會主義者。

曼達尼在競選期間，主張推動多項福利政策，包括凍結租金增長、免費向公眾提供更快捷的公共巴士服務，並向紐約民眾提供免費的托兒服務。他承諾，將向紐約年收入超過100萬美元（約785萬港元）的市民加稅，已負擔他想推出的措施。上述政策都對近年飽受通脹之苦的年輕人大有吸引力。

《紐約時報》指，上述想法看似簡單，卻掩蓋了實施起來的困難。儘管如此，它們依然引起不少紐約人的共鳴，他們渴望選出一位真正理解被迫住在狹窄公寓裏，深明需搭地鐵長途通勤是什麼滋味的政客。

曾推出饒舌歌曲 屬於社交媒體時代的年輕候選人

在很多選民對曼達尼仍相對陌生的時候，他已懂得善用社交平台，宣揚個人政綱。他曾跳入冰冷的大西洋，宣傳他有關凍結（freezing，同時有被凍僵和凍結的意思）數百萬紐約人房租的提議。

曼達尼還主動走入紐約的不同社區，與選民面對面互動，與他們親切地握手、擁抱和對話，更與他們自拍。曼達尼「貼地」的形象絕對為其加分。

《紐約時報》認為，曼達尼的競選團隊巧妙地利用社交媒體，提升其知名度和籌款規模。他分享的影片簡單易懂、內容真實，並與紐約及其他地區的數百萬人產生聯繫。這些貼文突顯曼達尼與其主要對手、67歲的前州長科莫之間明顯的代溝。科莫的競選活動似乎缺乏與一般紐約民眾互動的真誠時刻。

猛烈抨擊以色列在加沙的屠殺 同時與另一猶太候選人結盟

在過去一段時間，曼達尼一直嚴厲批評以色列政府殘酷對待在加沙的巴勒斯坦人。

儘管如此，曼達尼亦多次強調，紐約市不會容忍反猶太主義，並補充說，如果他當選，他將增加打擊仇恨犯罪的補款。他堅持將反猶太復國主義（Anti-Zionism）與反猶太主義（Antisemitism）區分開。

信奉穆斯林的曼達尼與猶太裔候選人蘭德結盟 展示團結的力量

曼達尼上周與另一名進步派候選人，屬猶太人的紐約市審計長蘭德（Brad Lander）結盟，蘭德在初選中以11.4%的得票率位居第三。曼達尼與蘭德在選前皆向支持者呼籲，投票時除投自己一票，亦應將第二選擇投給對方，並確保不要投票給科莫。

2025年6月25日，美國紐約市，紐約州眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani，左) 與紐約市審計長兼市長候選人蘭德 （Brad Lander，右）一起觀看點票結果。曼達尼勝出初選，將代表民主黨在11月角逐紐約市長。（Reuters）

上述背景都是曼達尼勝選的原因，他在演說中感謝蘭德，並告訴支持者：「我們共同展現了未來的政治力量：建立夥伴關係與真誠的力量。

獲亞裔及華人選民支持 勢成紐約市首位穆斯林市長？

如果曼達尼在11月4日成功當選，他將成為紐約的首位穆斯林市長。他的競選活動讓全市約100萬名穆斯林激動不已。曼達尼經常前往清真寺，並將自己的信仰作為競選的核心。

此外，有報道指曼達尼獲得不少東亞、南亞和穆斯林選民。有紐約市議員哈尼夫（Shahana Hanif）表示：「南亞社區肯定支持曼達尼。」她與曼達尼一起出現在社交平台的影片中，兩人都講孟加拉語。

2025年6月25日，美國紐約市，曼達尼（Zohran Mamdani）在民主黨市長初選中勝出；他將代表民主黨角逐今年11月舉行的紐約市長選舉。（Reuters）

哈尼夫表揚曼達尼：「他與眾不同之處在於運用了新的競選策略，包括製作這些影片來接觸新一代選民、更年輕的選民群體，以及那些可能對民主黨感到失望的選民群體。」

據Politico6月25日的報道，曼達尼亦在法拉盛（Flushing）和布魯克林（Brooklyn）贏得不少華裔選民的支持。

代表法拉盛並支持曼達尼的州參議員John Liu（中文名：劉醇逸）表示：「紐約市的亞裔社區在這場歷史性的初選中發揮了重大作用。」