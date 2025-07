特朗普：下週將與中國就TikTok進行談判　倡習近平來美或他去北京

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)堅持要求美國企業收購TikTok(抖音海外版),上個月更延長Tiktok「不賣就禁」期限90日至9月17日。路透社報道,特朗普7月4日表示,將於7日或8日開始與中國就潛在的TikTok交易進行談判,並稱美國「基本上」已經就出售TikTok達成了協議。他亦表示自己可能會到華訪問中國國家主席習近平,或者對方可能會訪問美國。



特朗普周五在空軍一號上對媒體說:「我認為我們將於周一或周二開始......與中國進行會談,也許是習近平主席或他的一位代表,但我們基本上會達成協議(we would pretty much have a deal)。」

圖為路透社在1月19日設計圖片,其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。(Reuters)

路透社指出,TikTok今年春天曾計劃將美國業務分拆為一家總部在美國的新公司,由美國投資者擁有多數股權並運營,但由於特朗普宣布對中國商品徵收高額關稅後,中國表示不會批准,該交易就被擱置。

特朗普表示,美國可能必須獲得中國批准該協議。當被問及對中國會同意達成協議有多大信心時,他表示:「我沒有信心,但我認為會。我和習近平主席關係很好,我認為這對他們有利、對中國有利,對我們也有利。」

2017年11月9日,中國北京,圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。(Getty)

日本共同社上週引述消息人士指,中國計劃邀請特朗普訪華,出席9月3日在北京天安門廣場舉行的抗日戰爭勝利紀念日80週年閱兵式。

特朗普亦重申自己可能會訪問習近平,或者習近平可能會來美國。