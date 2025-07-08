特朗普致函多國領袖宣布8.1加徵關稅　日韓25%　老撾緬甸達40%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對各國的「對等關稅」暫緩期將於7月9日屆滿，他於7日宣布，自8月1日起對日本和韓國輸美商品加徵25%關稅。此舉標誌著美國政府開始對尚未與其達成貿易協議的國家，實施單邊關稅政策。此外，這也是美國預告7日起密集就關稅發信的首批對象。



特朗普隨後在網上再公布對5國加徵關稅幅度，稱將從8月1日起對馬來西亞、哈薩克等12國加徵25%至40%至不等的關稅。其中，馬來西亞、哈薩克為25%；南非30%；老撾及緬甸則為40%。



特朗普在其社交平台分享致韓國總統李在明的信件：

稱稅率遠不足以消除兩國間貿易逆差

在這兩封分別致發韓國總統李在明、日本首相石破茂的信中，內容幾乎完全相同。特朗普寫道：「請理解，25%這一數字遠遠低於消除我們與貴國之間貿易逆差所需的水平。」他警告稱，如果日韓兩國以提高關稅作為回應，美國也將在25%的基礎上再提高同等額度的關稅。」

特朗普中在致日的本信中寫道：「如你所知，如果日本國或貴國境內的企業決定在美國境內建造或生產產品，我們將不會徵收關稅，事實上，我們將盡一切可能快速、專業、常規地予以批准——換句話說，只需幾周時間。」

特朗普在其社交平台分享致日本首相石破茂的信件：

稅率符合4月時預告

根據特朗普發布的信函顯示，日韓兩國的關稅水平基本符合其4月時預告。特朗普最初對日本徵收24%的關稅、對韓國徵收25%的關稅。他此前對「對等關稅」暫緩實施90天後，將關稅降至10%，以便有時間進行談判。