特朗普致函日韓領袖　稱8.1起將對兩國商品加徵25%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對各國的「對等關稅」暫緩期將於7月9日屆滿，他於7日宣布，自8月1日起對日本和韓國輸美商品加徵25%關稅。此舉標誌著美國政府開始對尚未與其達成貿易協議的國家，實施單邊關稅政策。此外，這也是美國預告7日起密集就關稅發信的首批對象。



特朗普在其社交平台分享致韓國總統李在明的信件：

稱稅率遠不足以消除兩國間貿易逆差

特朗普在致韓國總統李在明的信中表示，自2025年8月1日起，美國將對所有韓國輸美商品統一徵收25%關稅（不含行業專項關稅）。任何通過轉運規避高關稅的貨物，將按更高稅率補徵。

信中指出，需要說明的是，25%的稅率遠不足以消除兩國間的貿易逆差。若韓國或韓企選擇在美國本土生產，相關產品將享受零關稅待遇。美方將全力確保審批流程高效專業，通常在數周內即可完成。倘若韓方單方面加徵關稅，無論幅度如何，美方將在現行25%稅率基礎上疊加同等稅率。

特朗普在其社交平台分享致日本首相石破茂的信件：

稅率符合4月時預告

特朗普在致發日本首相石破茂的信中表示，美國將對所有日本產品徵收25%的關稅，此關稅將與各行業關稅分開計算。如果日本或日本企業決定在美國境內建廠或生產產品，將不會徵收關稅。

根據特朗普發布的信函顯示，日韓兩國的關稅水平基本符合其4月時預告。特朗普最初對日本徵收24%的關稅、對韓國徵收25%的關稅。他此前對「對等關稅」暫緩實施90天後，將關稅降至10%，以便有時間進行談判。