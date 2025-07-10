23國收特朗普關稅信　一文看各國狀況　誰遭美國瞄準再增關稅？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼對14國發出「關稅信」後，7月9日再對8國發信，10日又對加拿大發信，以單方面知會它們8月1日起會被美國加徵多少關稅，意味收到「關稅信」的美國貿易夥伴增至23國。根據聯合國數據，這些收到「關稅信」的國家在去年與美國的貿易往來其實占比不低，但仍無法逃脫高額關稅，究竟它們分別被徵多少關稅以及去年對美國貿易情況如何，本文一一列出這些資料。



日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、緬甸、老撾、突尼斯、波斯尼亞與黑塞哥維那（波黑）、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨和泰國早前收到關稅信，今次則是阿爾及利亞、汶萊、伊拉克、利比亞、摩爾多瓦、菲律賓、斯里蘭卡、巴西、加拿大收到「關稅信」，總計23國。

最低是菲律賓，面臨美國加徵20%關稅，加拿大是35%，最高是巴西，面臨美國加徵50%關稅，事實上，在美國4月首次公布「對等關稅」計劃時，巴西僅面臨美國10%關稅，如今遭「加碼」，大增至50%。

根據聯合國商品貿易統計資料庫（UN Comtrade Database），去年日本向美國出口超過1,521億美元的商品，成為美國第五大進口供應國，僅次於歐盟、墨西哥、中國和加拿大。韓國也對美出口1,355億美元，名列前十名，還是迄今收到「關稅信」的22國中，對美國出口金額第二高的國家。

另一方面，迄今這22個收到「關稅信」的國家，美國去年從它們進口的比例，佔進口總額的15%，這個占比高於美國去年對華進口的13%。中國目前與美國進入貿易「休戰」，今次未收到關稅信。

在美國對這22國的出口方面，美國去年對它們的出口占比，為美國出口總額的12.978%，美國去年對華出口的占比則是6.952%。

今次收到關稅信8國在去年主要向美國出口能源與礦產品

今次收到特朗普關稅信的7國，它們在去年分別對美國出口均不同，例如阿爾及利亞、汶萊、伊拉克、利比亞出口美國的商品以能源、礦物為主，而摩爾多瓦、菲律賓、斯里蘭卡則集中在飲料、電氣設備以及針織品等方面。

2024年美國對2025年7月9日收到關稅信的8國主要進口商品類別與價值（表1，下表續）

2024年美國對2025年7月9日收到關稅信的8國主要進口商品類別與價值（表2，續上表1）

而在與美國往來的貿易總額方面，巴西是收「關稅信」8國中，面臨加徵關稅稅率最高的國家，此外，巴西也是8國中唯一一個對美國產生貿易順差的國家（即美國對巴西出口額高於進口額）。