美最高法院撐特朗普奪出生公民權後 首有法官頒全國禁令阻止
撰文：官祿倡
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美國新罕布什爾州（New Hampshire）的聯邦地區法官7月10日頒下全國禁令，以阻止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施旨在限制「出生公民權」的行政令。美國最高法院在此之前對特朗普這行政令引發的反彈作出裁決，當時裁定聯邦地區法官無權發布全國禁令來阻止特朗普。
今次是有地方州份的聯邦地區法官在最高法院作出判決後，首次對特朗普限制「出生公民權」的行政令，作出有違最高法院裁決的禁令，所以備受外界關注。
法官拉普蘭特（Joseph Laplante）今次是依據美國最高法院裁決中的一個例外，才得以作出判決，即允許法官在集體訴訟中，可以繼續在全國範圍內頒發禁令。
拉普蘭特此前同意原告提起集體訴訟，以阻止特朗普行政令，而一個名為美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）的組織，就在今次代表移民父母及其嬰兒打贏官司。
白宮新聞副發言人Harrison Fields就質疑拉普蘭特，認為法官是「明顯且非法的企圖，旨在規避最高法院反對普遍救濟的明確命令」，旨在「濫用集體訴訟認證程序，無視法治」。
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