遊泰注意｜旅客入境費再次推遲至明年才開徵　原擬收最多約70元

泰國旅遊與體育部7月15日宣布，原本預計於今年生效的300泰銖（約72港元）遊客入境費將推遲至明年實施。部長索拉翁（Sorawong Thienthong）表示，由於國際旅遊需求尚未完全恢復，目前並不適宜向遊客徵收入境費。



該計畫在當地被稱為「踏上泰國土地費」（Kha Yeap Pan Din），原於2023年獲內閣原則上批准，要求向搭乘飛機抵達泰國的外國遊客徵收300泰銖的費用，通過陸路和海路抵泰的遊客則僅需150泰銖。這些費用將用於改善旅遊景點設施，並充作外國遊客在泰期間的保險費用。

泰國旅遊與體育部助理部長查克拉蓬（Chakrapol Tangsutthitham）解釋說：「我們必須等到今年第四季旅遊旺季，才能評估國際旅遊需求，並進一步研究費用細節。」

泰國旅遊與體育部助理部長查克拉蓬（Chakrapol Tangsutthitham）解釋說：「我們必須等到今年第四季旅遊旺季，才能評估國際旅遊需求，並進一步研究費用細節。」(FB圖片)

歐洲新聞電視台（Euronews）報道指，由於泰國經濟發展停滯且遊客人數未達預期，政府才決定推遲徵收入境費。

截至7月初，泰國入境遊客總數約為1,700萬人次，比2024年同期下降5%。旅遊業佔泰國國內生產總值（GDP）約20%，其增長放緩已引起業界的關注。