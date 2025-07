奧巴馬被指密謀推翻2016大選　特朗普發AI影片逮捕其歸案｜有片

英國媒體7月21日報道,美國國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)早前公布有關俄羅斯介入2016年美國大選的文件,聲稱這些電郵指向前總統奧巴馬(Barack Obama),「多年來」密謀透過「捏造與將情報政治化」推翻特朗普(Donald Trump,又譯川普)2016年的勝選結果。對此,特朗普20日在其社交平台轉發AI生成的影片,似乎在暗示有意拘捕奧巴馬。



特朗普在其社交平台轉發逮捕奧巴馬的AI生成影片:

據《每日郵報》報道,加巴德18日(週五)解密並公布114頁文件,聲稱內容顯示奧巴馬政府知道,沒有跡象顯示俄羅斯曾透過網絡「直接」(directly)介入2016年的大選。

加巴德強調,文件顯示民主黨人選擇忽略事實,甚至推動相反敘事,試圖抹黑特朗普。她呼籲,對所有參與此事的人進行調查並提出刑事訴訟,包括奧巴馬與聯邦調查局(FBI)時任局科米(James Comey)。

對此,特朗普似乎持相似的看法。他20日(週日)在其社交平台Truth Social轉發一段影片。影片開首是多位民主黨政治人物,包括奧巴馬、拜登(Joe Biden)、前眾議院院議長佩洛西(Nancy Pelosi),他們曾在不同場合表示「無人凌駕於法律之上」(No one is above the law)這句說話。

其後畫面切換到AI生成的內容,特朗普與奧巴馬都坐在白宮橢圓型辦公室,背景是特朗普競選活動時最喜歡用的經典歌曲《YMCA》的旋律,其後奧巴馬就被聯邦調查局的探員拘捕,被戴上手扣帶走,身旁的特朗普則樂不可支。影片最後見到身穿橙色囚服的奧巴馬一臉哀傷地坐在監獄裏沈思。

這段影片令外界感到意外,不少媒體認為特朗普在暗示有意拘捕奧巴馬。