加沙累計逾800平民領物資時被擊斃　英法等20多國促結束戰爭

加沙持續有平民在領取物資時被以軍擊斃，英國和其他20多個國家7月21日呼籲立即結束加沙戰爭，並批評以色列政府的分發物資方式。



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路透社報道，法國、意大利、日本、澳洲、加拿大、丹麥等20多國外長在聯合聲明中表示，已有800多名巴勒斯坦人在尋求救助時喪生，譴責「零星式提供援助」及「對平民非人道殺害」。 聲明批評，以色列政府的分發物資方式危險，加劇了不穩定，且剝奪了加沙人民的尊嚴。

報道指出，大多數事件都發生在加沙人道基金會（GHF） 的站點附近。該組織獲美國和以色列支持，接管了加沙的物資分發工作。聯合國持續批評，GHF的分發模式不安全，違反人道公正標準，但GHF予以否認。

GHF利用美國私人保安和物流公司將物資運入加沙，在很大程度上繞過了聯合國主導的系統。以色列指責，聯合國的系統容許哈馬斯的武裝分子掠奪物資，但哈馬斯否認這項指控。