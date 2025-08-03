新西蘭擬對四個熱門景點徵入場費　料最高收182元

新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）8月2日表示，旗下政府將對那些參觀當地4個最熱門旅遊景點的外國遊客收取費用，金額最高達40新西蘭元（約182港元），以提振國內經濟增長。



彭博社報道， 這四個地點分別是大教堂灣/赫伊灣（Cathedral Cove/Te Whanganui-a-Hei）、湯加里羅越山步道（Tongariro Alpine Crossing）、米爾福德峽灣（Milford Sound）以及庫克山（Aoraki/Mount Cook）。

拉克森在一場演講中指出，新西蘭的國家公園和知名步道被國人視為「真正珍貴的寶藏」，而外國遊客在遊覽這些景區時，應在每一處景點支付介乎20至40新西蘭元之間的費用，他還預計這項措施每年可為國家帶來約6200萬新西蘭元的收入，並將全部收益用於景區維護和基礎設施改善。

拉克森認為收費合理，強調自己「聽到無數次聽到來自海外的朋友說，他們驚訝於居然能免費參觀世界上最美麗的地方之一」。

2022年1月2日，新西蘭教堂灣，圖為著名景點教堂灣一景。（Getty）

新西蘭視旅遊業為推動經濟的重要引擎之一。為了進一步吸引遊客，新西蘭政府還宣布，自今年11月起將取消中國遊客昂貴的過境簽證要求，以提升赴新旅遊的便利度和吸引力。