內塔尼亞胡促紅會向人質提供食物　哈馬斯稱有條件下准轉送物資

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於8月3日表示，他與國際紅十字會的地區負責人通話，請求對方向仍被哈馬斯扣押的人質提供食物和醫療服務。哈馬斯武裝派屬下卡桑旅（Qassam Brigades）同日表示，已準備接受紅十字會向人質提供援助物資，但條件是以色列永久開放人道主義走廊，並在人質獲運送物資期間，「暫停所有形式的空中飛行」。



圖為2025年8月2日，以色列特拉維夫群眾集會，呼籲立即結束戰爭及釋放人質。群眾並展示哈馬斯最新公開影片，顯示人質Evyatar David 瘦骨嶙峋。（Reuters）

內塔尼亞胡斥普飢餓虐待 哈馬斯稱無特殊待遇

哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織日前發佈視頻，兩名以色列人質憔悴不堪，並指食物匱乏，促使以色列當局呼籲進行干預。卡桑旅3日表示，並沒有故意讓人質挨餓，而是給予他們與武裝人員相同數量的食物，強調與加沙其他民眾相比，以色列人質在食物方面不會享有任何「特殊待遇」。

內塔尼亞胡則指控，哈馬斯正在散佈「飢餓謊言」，並在對以色列的人質實施「系統性飢餓」，稱人質們遭受嚴重殘酷身心虐待，世界不能對這些令人震驚、令人聯想到納粹罪行的畫面無動於中。

加沙衛生部門：單日增6名平民餓死

加沙衛生部門同日表示，加沙地帶再有6名巴勒斯坦平民因飢餓和營養不良而死亡，使因此死亡總數增至175人，其中包括93名兒童。

另半島電視台報道，自3日凌晨以來，以色列對加沙的攻擊再造成至少92人死亡，當中至少56人在尋求物資時被擊斃。

紅十字國際委員會（ICRC）同日表示，巴勒斯坦紅新月會 (PRCS) 在加沙的總部遭以軍轟炸，造成至少1死3傷。紅十字國際委員會稱，遇襲大樓有明顯標誌，又指在過去21個月的衝突中，大批紅新月會成員和其他救援人員喪生或受傷，情況令人憤慨，重申人道救援人員「絕不能受到攻擊」。