200條茄子插牆疑遭誤認食物被盜？　新加坡美術館急設警示牌勸阻

一個由200條插在牆上的茄子組成的藝術品在7月18日順利在新加坡國家美術館展出，不過展出至今牆上的茄子竟接連消失，館方調查後就發現有參觀者將茄子從牆上拔下偷走。館方8月1日採取行動，呼籲公眾在參觀時配合保護展品。



新加坡國家美術館上月起展出新加坡藝術家Suzann Victor創作的裝置藝術品「靜物（still life）」，作品中200條茄子都經過手工繪製後被釘在牆上，陳列在二樓連接美術館及餐廳的公共走廊中，不料這些展品在展出期間遭人盜竊。

館方表示，歡迎公眾參觀並合影，但希望能以尊重的方式欣賞與保護作品，好讓更多人得以完整體驗其原貌。

據報導，該作品的靈感來源Victor在1992年在新加坡馬林百列的Parkway Parade購物廣場的作品，當時她將100條茄子插入廣場的黑色外牆。根據館方在網上介紹，展品旨在探討父權在社會上的持續性及其影響。這些原本飽滿新鮮挺立的茄子隨時間流逝會變的枯萎腐爛，象徵父權逐漸崩壞。

這200條茄子一經展出就引發討論，還有人質疑作品浪費食物。館方就表示，工作人員會定期檢查並更換新鮮茄子，更換後的茄子會用作農場堆肥處理。