提名「國師」米蘭入局　特朗普鋪路「接管」美聯儲？

據路透社、美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）消息，當地時間8月7日，美國總統特朗普在社交平台上宣佈正式提名其重要經濟顧問米蘭（Stephen Miran）出任美國聯邦儲備委員會（聯儲局，Fed）理事會成員，以接替提前卸任的庫格勒（Adriana Kugler）。



上周，庫格勒突然宣佈將辭職並提前離開理事會，且並未說明其離任的緣由。據悉，庫格勒由美國前總統拜登（Joe Biden）提名，自2023年9月13日以來一直擔任聯儲局理事，其任期原本將於2026年1月31日結束。預計此次得到特朗普提名的米蘭將接替庫格勒完成其剩下的任期。

目前，聯儲局理事會中，除了米蘭外，還有沃勒（Christopher J. Waller）和鮑曼（Michelle Bowman）兩位理事是由特朗普提名，在7月底議息會議中，兩人均投了反對票。

值得注意的是，特朗普還在貼文中寫道，「與此同時，我們將繼續尋找長期的接替人選」。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。前者以翻修工程超支問題施壓後者辭職。（Reuters）

美國總統有權提名所有聯儲局理事，但需經過參議院批准，任期為14年，而特朗普提及的「長期接替人選」指的是在庫格勒的任期結束後所出現的空缺。外媒認為，此言表明，理事會14年任期的正式提名人選可能另有其人，而米蘭可能僅是「臨時的看守角色」。

此外，參議院目前正處於休會期，有分析指出參議院不太可能在9月復會前完成這一程序。不僅如此，民主黨人近期一直試圖放慢特朗普政府提名人選的批准進度，而下一次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議將於9月16日至17日舉行，米蘭能否趕得上下一次FOMC會議仍是未知數。

特朗普補充道：「米蘭在我的第一任期內就表現出色，並從我第二任期開始就一直與我共事，他在經濟學領域的專業知識無與倫比——他將出色地完成這項工作。祝賀你，Stephen！」