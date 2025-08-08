美俄領袖哪裏會面？普京屬意阿聯酋舉行 澤連斯基倡烏克蘭也參與
撰文：成依華
出版：更新：
美俄兩國正在籌備美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）之間的會面，據普京指，阿聯酋是適合舉行會晤的地點。另一方面，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，烏克蘭也參與會談才公平。
根據俄方所指，指下週是會面舉行的目標日期，但難說準備工作需要多少天。
普京同日在莫斯科會見阿聯酋總統、阿布扎比酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan），他表示阿聯酋是適合舉行這場會晤的地點。
對於美媒《政治報》早前引述一名白宮官員稱，普京必須與澤連斯基會面，才能與特朗普進行雙邊會晤。特朗普7日在白宮回應記者提問時，則否認普京與澤連斯基會晤是「特普會」的先決條件。
不過烏克蘭總統澤連斯基則向傳媒指，只有烏克蘭也參與這場談判才會公平。
美國務卿魯比奧（Marco Rubio）7日曾透露，特朗普將在未來24至36小時內會否對俄羅斯實施二級制裁。
白宮證實特普會或最快下周舉行 特朗普：俄烏同意的可能性非常大美媒：特朗普擬最快下週面對面晤普京 後再齊與澤連斯基三方會談俄羅斯：普京特朗普計劃未來數天會晤 目標是下週中美關稅戰8月12日會否捲土重來 關鍵看普京能否搞定特朗普