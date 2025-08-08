美俄領袖哪裏會面？普京屬意阿聯酋舉行　澤連斯基倡烏克蘭也參與

美俄兩國正在籌備美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）之間的會面，據普京指，阿聯酋是適合舉行會晤的地點。另一方面，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，烏克蘭也參與會談才公平。



根據俄方所指，指下週是會面舉行的目標日期，但難說準備工作需要多少天。

普京同日在莫斯科會見阿聯酋總統、阿布扎比酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan），他表示阿聯酋是適合舉行這場會晤的地點。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

對於美媒《政治報》早前引述一名白宮官員稱，普京必須與澤連斯基會面，才能與特朗普進行雙邊會晤。特朗普7日在白宮回應記者提問時，則否認普京與澤連斯基會晤是「特普會」的先決條件。

不過烏克蘭總統澤連斯基則向傳媒指，只有烏克蘭也參與這場談判才會公平。

2025年7月25日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）透過視像連線主持與安全局成員的會議。（Reuters）

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）7日曾透露，特朗普將在未來24至36小時內會否對俄羅斯實施二級制裁。