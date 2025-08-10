美俄「大戲」就要上台　打手烏克蘭被賣

全球最大一個期待，就是8月15日特朗普（Donald Trump，又譯川普）與普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加的會面了。這事情，最早是特朗普通過自家社交平台最先發布。特朗普在早上6點03分發帖稱：「我作為美國總統與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京備受期待的會晤將於2025年8月15日下周五在阿拉斯加州舉行。更多詳情敬請期待。」但坦白說，特朗普經常口嗨，一開始人們對這個消息還是半信半疑的態度。但隨後俄羅斯方面證實了特朗普的說法。如此可以說，「賣掉」烏克蘭，已經是板上釘釘的事情了。



二級制裁極限施壓促成會談

為甚麼選阿拉斯加？阿拉斯加雖然是美國領土，但曾經也是俄羅斯的殖民地，後來才賣給美國。從地理位置來說，阿拉斯加大陸距離俄羅斯才88公里，可以說是跟俄羅斯相鄰。從政治上來說，阿拉斯加是傳統紅州，但這裏至少不是民主黨的傳統勢力範圍。坦白說，普京能同意在阿拉斯加見面，還是挺有膽量的，居然敢同意在美方領土上去會面。

坦白說，很有可能發言的一幕就是，特朗普收到邀請，預計下次就是特朗普去俄羅斯，跟普京當面談判。原本俄烏談判也是一個長期的過程，不可能一次見面就能談出結果，雙方元首更多是達成一個繼續談判的意向，剩下的還是需要長期的接觸溝通。而特朗普當然很high這件事情。

這次的會晤，來的還是有些略顯「倉促」。為甚麼會有這次見面，恐怕還是跟特朗普所謂的二級關稅制裁有關。在8月6日，普京會見了訪問俄羅斯的美國特使威特科夫（Steve Witkoff）後，普京連打五個電話：烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev），哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev），印度總理莫迪（Narendra Modi），白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），以及中國國家主席習近平。就是通告他的決定，以及讓大家「放心」。普京還是一個「識大局」的人。

從時間線上看：7月14日，特朗普威脅稱，如果俄羅斯沒有在50天內同烏克蘭達成和平協議，美國將對俄羅斯徵收「非常嚴厲」的關稅及二級制裁。7月28日，特朗普表示，考慮將50天期限縮短至10至12天，後又於7月29日說，期限縮短至10天，也就是8月8日到期。特朗普政府警告稱，俄方必須於8月8日前結束俄烏衝突，否則將面臨美方進一步制裁。7月30日，特朗普對印度發難稱，由於印度購買大量俄羅斯石油，將從8月1日起，美國將對來自印度的商品徵收25%的關稅，外加一項未披露額度的罰款。8月4日，特朗普發帖稱，「印度不僅大量購買俄羅斯石油，還將其中大部分石油在公開市場上出售，牟取暴利。因此，我將大幅提高印度向美國繳納的關稅。」到了8月6日，白宮稱，特朗普簽署行政命令，對來自印度的商品加徵25%的額外關稅，以回應印度繼續「直接或間接進口俄羅斯石油」。這意味着疊加特朗普在8月1日已經對印度加上的25%關稅，目前美國對印度關稅是達到50%。

2025年2月13日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面時握手。（Reuters）

特朗普對印度發難，其實就是做給中國看的。俄羅斯石油的兩大買家，就是中印。特朗普如果對中方施加無理的二級制裁，那麼我方是肯定會對等反制回去，那新一輪貿易戰就會繼續開打。雖然方不怕打，但能不打自然是不打最好。再加上 「勸和促談」的態度，是中方一貫原則。倒是印度方面，可能會跑去跟俄羅斯叫屈。印度本身沒能力去反制美國，所以只能寄希望於俄羅斯和美國會談。雖然俄羅斯方面沒有承認，但不得不說，促成這次雙方見面，特朗普二級制裁的極限施壓，還是起到效果的。但這些外部因素都是次要的，歸根結底，還是俄羅斯自身也有會談訴求，否則外部壓力再大，俄羅斯恐怕也不會同意見面。

俄羅斯石油：圖為2002年4月24日，一名工人在俄羅斯涅夫捷尤甘斯克的石油設施工作。（Getty）

烏克蘭割讓領土一定被賣

當普京和特朗普要「友好」的坐下來會晤，註定了烏克蘭就要被「犧牲」。事實上，特朗普一定會出賣烏克蘭。出賣烏克蘭，換取俄烏停戰，特朗普的初心從未變過。他剛一上台，就打算讓烏克蘭割地求和。只是當時，歐盟不答應，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也不答應，雙方在白宮還大吵了一架。可現在形勢不同了。一個是，特朗普通過關稅戰，逼迫歐盟妥協。另一個是，歐盟軍援也扛不住了。當歐盟軍援跟不上後，特朗普這時再出手，就由不得烏克蘭了。特朗普的策略還是老一套，逼迫澤連斯基割地求和。

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

特朗普自己都表示作為俄烏停火協議的一部分，俄羅斯和烏克蘭將「交換領土」。目前俄烏雙方均未對特朗普的潛在「領土交換」提議作出回應。彭博社有一個爆料關於所謂領土交換計劃：整個頓巴斯（Donbass）東部地區和克里米亞（Crimea）歸俄，烏克蘭從尚控制的盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）部分地區撤軍。赫爾松（Kherson）與扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區以當前戰線為界，俄軍停止進攻，但扎波羅熱核電站控制權未明確。

圖為2023年6月16日，已遭俄羅斯佔領的烏克蘭扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。（Reuters）

作為交換，俄軍會不會出讓一部分扎波羅熱或者赫爾松的土地？但這種交換，烏克蘭很難佔到便宜。比如扎波羅熱方向，它是俄軍後勤的大本營，梅利托波爾（Melitopol）支撐了整個俄軍南部戰線，是絕不可能轉交給烏克蘭的。而赫爾松呢？俄烏雙方以第聶伯河為界，各佔一半。赫爾松還連接着克里米亞，供應克里米亞的淡水資源。因此，赫爾松也絕不可能還給烏克蘭。

俄軍會有願意拿出來交換的土地有哪些呢？主要就是哈爾科夫（Kharkiv）和蘇梅（Sumy）了。在這兩個州，俄軍一共佔領的土地面積，不超過1000平方公里。而烏軍呢？在頓涅茨克方向，佔據着克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）、斯拉維揚斯克（Slovyansk）雙子城堡壘。這是烏軍耗費11年打造的超級堡壘，烏軍拱手讓出幾乎也是不可能的。

2025年7月7日，烏克蘭哈爾科夫，圖為烏克蘭軍方在襲擊發生後到達現場調查。（Reuters）

當然，彭博社的爆料，看看就好，讓子彈多飛一會。但彭博社內幕消息里的所謂知情人士，往往是美方故意泄露，是美國輿論戰的一環，去引導輿論預期。而如果做實，特朗普能把這說成是「領土交換」，也真的是天才。總之，在這個領土交換上，俄烏雙方都是不願意吃虧的。但在特朗普看來，只要能停火，就可以讓烏克蘭吃點虧，甚至吃個大虧。

在彭博社爆料後，澤連斯基發表視頻講話稱，烏克蘭人理應獲得和平。有關烏克蘭領土問題的答案早已寫入烏克蘭憲法。「沒有人會退讓，也不能退讓。烏克蘭不會將土地拱手讓人。」澤連斯基雖然說得還挺硬氣，但形勢比人強。現實是，烏克蘭在戰場上就是處於被壓制的狀態，再加上特朗普行事蠻橫的風格，這讓烏克蘭目前在談判桌上完全沒有話語權。談判桌上的籌碼，都是靠戰場上獲得的。長期依附於美國的烏克蘭，現在並沒有主宰自己命運的能力。在充當美國馬前卒多年，甘願當美國打手，為美國流血，犧牲大量烏克蘭人的生命，最後換來的只是被特朗普賣掉的命運。這也是烏克蘭人自己選擇的命運——這就是當美國打手炮灰的下場。