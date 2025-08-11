新西蘭推2款季節工作簽證「穩經濟保就業」　12月起開放申請

新西蘭政府8月10日宣布推出兩款季節簽證，希望協助當地企業在繁忙時期覓得人手，但同時強調會優先會安全當地人獲得工作。



根據新西蘭政府的聲明指，新工作簽證分別是全球勞動力季節簽證（GWSV）及高峰季節簽證（PSV），前者有效期為最多三年，供經驗豐富勞工從事剪羊毛、雪地運動、釀酒等工種。該簽證持有人需要在每12個月離開新西蘭至少三個月，並在另一季重返當地繼續工作。

至於PSV則是一款有效為最多七個月的短期簽證，他們需要在肉類加工、羊毛處理等工作有至少一季相關經驗，並要在簽證到期後出境至少四個月，之後再更新簽證。而有效期為三個月以上的簽證持有人則要提供綜合健康保險證明。

剪羊毛工作將列入新簽證的其中一項工種。（Getty Images）

新簽證將會在今年12月8日起開放申請，僱主必須在刊登招聘廣告時，確保會優先選擇新西蘭本地勞工。

新西蘭移民部長史丹福（Erica Stanford）表示，季節工業對經濟發展非常重要，該兩款簽證有助僱主找到熟手季節勞工，短期填補本地無法滿足的空缺。她強調會確保企業在適當時候找到合適之人，並保障新西蘭人的就業機會。