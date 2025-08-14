泰國總理佩通坦罷免案 憲法法院：將於8月29日作出裁決
撰文：劉耀洋
出版：更新：
泰國憲法法院8月13日發聲明指，將於29日就停職總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）的罷免案作出裁決。
路透社興《曼谷郵報》（Bangkok Post）13日報道，法院當日在聲明中表示，法官將於月21日聽取佩通坦和國家安全委員會的證詞，並於27日進行結案陳詞。
法院將於29日上午9時30分開會就罷免案進行討論及進行投票表決，其後再於同日下午3時宣布裁決。
風波始於泰國與柬埔寨軍隊5月28日在邊境地區發生造成1人死亡的駁火事件後，兩國矛盾升溫。佩通坦與柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）通話，冀為事件降溫，錄音在6月中旬流出。
佩通坦在通話中語氣柔和，尊稱洪森為叔叔、自稱是侄女，更稱泰國陸軍第二軍區司令本辛為「瘋子」，且她將泰國軍方將領稱為「對方的人」，引發軒然大波，泰方民眾不滿。
泰國憲法法院於7月1日宣布，受理有關調查佩通坦是否存在違憲行為的請願書，並決定暫停她行使總理職權。
泰國總理佩通坦涉通話風波遭停職 法院限8月4日前答辯他信否認家族矛盾引發泰柬衝突 稱不干涉內政 支持軍事手段解決泰柬邊境緊張 柬埔寨首相：2026年正式實施兵役制泰國最新民調：80%泰國人希望佩通坦下台或解散國會