泰國總理佩通坦罷免案　憲法法院：將於8月29日作出裁決

泰國憲法法院8月13日發聲明指，將於29日就停職總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）的罷免案作出裁決。



路透社興《曼谷郵報》（Bangkok Post）13日報道，法院當日在聲明中表示，法官將於月21日聽取佩通坦和國家安全委員會的證詞，並於27日進行結案陳詞。

法院將於29日上午9時30分開會就罷免案進行討論及進行投票表決，其後再於同日下午3時宣布裁決。

2025年6月28日，泰國曼谷，反政府示威者在勝利紀念碑前聚集，要求總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）辭職下台，有示威暫高舉泰國國旗（Reuters）

風波始於泰國與柬埔寨軍隊5月28日在邊境地區發生造成1人死亡的駁火事件後，兩國矛盾升溫。佩通坦與柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）通話，冀為事件降溫，錄音在6月中旬流出。

佩通坦在通話中語氣柔和，尊稱洪森為叔叔、自稱是侄女，更稱泰國陸軍第二軍區司令本辛為「瘋子」，且她將泰國軍方將領稱為「對方的人」，引發軒然大波，泰方民眾不滿。

2025年6月23日，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在曼谷出席記者會。（Reuters）

泰國憲法法院於7月1日宣布，受理有關調查佩通坦是否存在違憲行為的請願書，並決定暫停她行使總理職權。