美俄峰會｜特朗普：與普京「基本」同意俄烏領土交換及安全保證

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月15日在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。特朗普在峰會結束後受訪表示：「與普京基本同意，俄烏戰爭將以土地交換，以及美國向烏克蘭提供某種形式的安全保證而結束。」



在峰會結束後，特朗普接受霍士新聞主持人漢尼（Sean Hannity）專訪時被問到有關領土讓步（意指讓俄羅斯擁有之前並不屬於其領土）以及美國可能為烏克蘭提供的安全保證時，特朗普表示，這是他與普京大致同意的一點。

2022年2月發生俄烏戰爭後，雙方領土變化：

2025年8月15日，由土耳其安納杜魯通信社製作，題為「俄羅斯烏克蘭戰爭」（Russia-Ukraine War）的領土資訊圖表。（Getty）

特朗普指：「嗯，我認為這些是我們談判覆蓋的重點，也是我們基本上達成一致的要點。實際上，我認為我們在很多方面都達成了共識。我可以告訴你，這次會談氣氛很融洽。」

特朗普形容普京為「強勢人物」（strong guy）且「強硬至極」（tough as hell），但也重申這次會談是積極的。

特朗普強調：「我認為我們已經非常接近尾聲了。你看，（惟）烏克蘭必須同意。」

特朗普對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的建議是：「必須達成協議。」