美媒指美俄峰會文件遺留在酒店公共打印機　白宮反擊：可笑至極

美俄峰會8月15日在阿拉斯加舉行，不過在會議結束後的17日，美國國家公共廣播電台（NPR）報道有一份講述峰會安排的8頁文件出現於酒店的公共打印機，質疑有保安漏洞。白宮副發言人凱利（Anna Kelly）回應時指，文件僅為「多頁午餐菜單」，報道將之當成保安漏洞是「可笑至極」（hilarious）。



凱利指，「NPR發布數頁的午餐菜單，稱其為『安全漏洞』，真是可笑至極。」

她又批評NPR指「正是這種自詡為調查式新聞的做法，讓大家都不會認真看待它，多得特朗普總統，納稅人不用再資助它（NPR）了。」

綜合美媒早前報道，涉事文件的第1頁列出峰會的會議安排，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將贈送俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）一份禮物的資訊。

第2頁至第5頁列出與會雙方高級官員的名單，第2頁有列出3名美國團隊人員的電話號碼；第6頁和第7頁則展示午餐座位表和菜單。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，美國總統特朗普（右三）和俄羅斯總統普京（左三）開始美俄峰會，旨在透過談判結束已進行超過三年俄烏戰爭。（Getty）

不過特朗普與普京在閉門會議結束後，僅在記者會上草草聲明後就離場，未如同預期那樣回答傳媒問題，雙方也未達成任何事關俄烏和平的具體協議，原計劃舉行的午餐會也落空。