淫媒愛潑斯坦案｜法官拒解封前女友法庭記錄　指不含公眾疑慮內容

富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）雖已自殺死亡多年，但保守派對此案的陰謀論遏之不絕，包括是否存在客戶名單、愛潑斯坦是否死於自殺等。司法部為釋除坊間疑慮，要求解封愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的大陪審團記錄。不過，曼哈頓的聯邦地方法官Paul Engelmayer已於8月11日駁回，稱記錄內容無任何有關公眾疑問的答案。



美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被指在2002年2005年期間，涉嫌與數十名未成年少女發生性行為，並性販賣未成年少女。（GettyImages）

不涉愛潑斯坦死因及客戶名單

路透社報道，Paul Engelmayer檢視了大陪審團聽取的證人供詞記錄，以及陪審團看到的其他證據後認為，政府聲稱這些資料將揭示有關愛潑斯坦和馬克斯韋爾罪行的新信息，「這一說法明顯是錯誤的」。

Paul Engelmayer在判決中寫道，「如果公眾查閱了政府提議公開的大陪審團材料，幾乎不會獲得任何新信息。」他指出，現有的大陪審團紀錄，未有顯示除了愛潑斯坦和馬克斯韋爾以外，有任何人曾與未成年人發生過性接觸，當中未討論或指出任何客戶。也未透露他們財富來源的新資料，也沒有探究愛潑斯坦的死亡情況。

2005年3月15日，美國淫媒富豪愛潑斯坦（Ghislaine Maxwell）和女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）出席德·格里索戈諾（de Grisogono）贊助的2005年華爾街音樂會系列。 （Photo by Joe Schildhorn/Patrick McMullan via Getty Images）

法官：須維護大陪審團程序保密性

Paul Engelmayer認同，鑑於這些內容大多數已被曝光，公開記錄是有利的，但這不足以抵消維護大陪審團程序保密性的「系統性利益」。另他指出，馬克斯韋爾的大陪審團的訴訟程序中，並不包含她4年前長達一個月的審判中未被公開的資訊。

馬克斯韋爾2021年因性交易罪名被判處20年監禁，目前正在服刑。 2019年，愛潑斯坦在曼哈頓監獄候審期間自殺身亡，他此前拒不認罪。

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為司法部長邦迪在特朗普陪同下於白宮發表講話。（Reuters）

特朗普在選舉時曾承諾，如果連任，將公開與愛潑斯坦相關的文件，並指責民主黨掩蓋真相。但今年7月，司法部表示，先前被宣傳的愛潑斯坦「客戶名單」並不存在，激怒了特朗普的支持者。

為了平息保守派支持者和國會民主黨人的不滿，特朗普上個月指示司法部長邦迪（Pam Bondi）尋求公布愛潑斯坦和麥克斯韋的大陪審團材料。