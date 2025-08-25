美媒：特朗普擬簽行政命令嚴懲焚燒國旗行為
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國霍士新聞（Fox News）8月25日引述文件指，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃在當日簽署一項行政命令，嚴懲包括焚燒美國國旗在內的褻瀆國旗的行為。
報道指，該行政命令將指示司法部長嚴格起訴那些褻瀆美國國旗的人，以明確美國憲法第一修正案中關於褻瀆國旗的適用範圍，強調國旗是美國「最神聖」、「最珍貴」的象徵，而褻瀆國旗帶有冒犯和挑釁，是對美國的「蔑視與敵意」。
該行政命令還指示司法部長將褻瀆國旗的個案移交給州份或地方政府，並指示司法部長和國土安全部長，拒絕、禁止、終止或撤銷非美國公民的簽證，或其他移民政策下的許可和福利。
報道指，美國近期有出現示威者在集會上焚燒國旗的行為，例如今年6月的洛杉磯騷亂中，有示威者在街頭焚燒國旗與雜物；去年7月，反以色列示威者在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪美期間，焚燒美國國旗。
