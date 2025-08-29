明尼蘇達州槍擊案2名死者身份曝光　8歲男童父親心碎指疑兇是懦夫

8月27日，美國明尼蘇達州一間天主教學校發生槍擊案，一名槍手向教堂內正在祈禱的學生開槍，造成2名兒童死亡，18人受傷。兩名罹難兒童的身份已被確認為10歲的莫伊斯基（Harper Moyski）和8歲的默克爾（Fletcher Merkel）。默克爾的父親對兒子離世感到悲痛欲絕，指控疑兇為「懦夫」（coward），對其奪走兒子寶貴生命感到不解。



綜合美國媒體報道，槍手韋斯特曼（Robin Westman）對過去的大規模槍擊事件「極度癡迷」，並留下數百頁的文字，表達其對「幾乎所有可以想像到的群體」的仇恨。

23歲的韋斯特曼在新學年迎新彌撒期間，向天主教學校的教堂開槍射擊，導致10歲的莫伊斯基被槍殺，小女孩的家人發表聲明，悼念他們的女兒，並懇求立法者解決美國的槍械暴力問題。

莫伊斯基的家人在聲明中表示：「作為父母，我們感到心碎，也為莫伊斯基的妹妹感到心碎。她非常愛她的姐姐，現在正經歷難以想像的傷痛。作為一個家庭，我們悲痛欲絕，言語無法表達我們內心的痛苦，」

「雖然我們目前的關注是面對莫伊斯基的離世和協助家人渡過難關，但我們也認為，讓我們對她的回憶成為行動的動力也很重要。任何家庭都不應該承受這種痛苦。」

他們的聲明中寫道：「我們敦促我們的領導人和社區採取有意義的措施，解決我國的槍械暴力和精神健康危機。改變是可能的，也是必要的，這樣莫伊斯基的故事才不會成為一系列悲劇中的又一個。」

另一名受害者是8歲的默克爾，他的父親傑西（Jessie Merkel）對事件表示難以理解。

這位心碎的父親在新聞發布會上表示：「默克爾熱愛他的家人、朋友、釣魚、烹飪以及任何他可以參與的運動。雖然我們心中和生活中的洞永遠無法填補，但我希望，隨着時間的推移，我們一家人能夠找到治癒的良藥。」

「我聽過很多故事，講述教堂裏孩子和成年人迅速而英勇的舉動。如果沒有這些人和他們的無私行動，這場悲劇可能會更加嚴重。我感謝這些人。」