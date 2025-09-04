愛潑斯坦案受害者促國會公開所有文件　特朗普斥：永無止境的騙局

愛潑斯坦性侵案的受害者9月3日在美國會大廈外發聲，敦促國會通過決議公開所有與案件有關的文件。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表態指，不斷要求公開愛潑斯坦案文件及其引伸的政治風波是一場由民主黨人製造、永無止境的騙局。



綜合外媒報道，民主共和兩黨議員最近提出了一項名為《愛潑斯坦文件透明法案》（Epstein Files Transparency Bill）的決議案，要求政府公開司法部及相關執法機構持有的所有愛潑斯坦案非機密資料。

前模特兒兼演員、愛潑斯坦案受害者之一的Anouska De Georgiou周三在國會大廈外舉行的記者會上講述了自身經歷，並指康復之旅的每一天都給其心理健康帶來了巨大的傷害，但她仍選擇公開發言作出表態，因為上述法案的通過真的非常重要。

2025年9月3日，美國華盛頓特區，愛潑斯坦案受害者之一的Anouska De Georgiou在國會外舉行的記者會上發表講話，敦促國會通過決議公開所有與案件有關的資料文件。（Reuters）

在受害者們陸續發言期間，有人舉起標語指責特朗普「保護戀童癖者」，也有人舉着標語牌，要求政府公布受潑斯坦案的所有文件。

對此，特朗普同日在白宮就愛潑斯坦案發表評論，再度將案件形容為「民主黨人（製造）、永無止境的騙局」（Democrat hoax that never ends）。

報道指，由於眾議院共和黨領導層有意阻撓議員就法案展開辯論及投票，提出法案的議員擬透過提交至少須218名眾議員簽名的「院會請願書」（discharge petition），強迫眾院啟動投票程序。目前已有3名共和黨議員倒戈，同意簽署請願書。