愛潑斯坦案｜美國會解禁逾3.3萬頁檔案　遭批「幾乎無新內容」

美國共和黨領導的國會眾議院委員會9月2日表示，已經公布超過3.3萬頁有關已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的新檔案。此前，眾議院有民主黨人和共和黨人聯合請願，要求公布該案所有文件，包括一份所謂的愛潑斯坦「客戶名單」。然而，就連該委員會主席、共和黨議員科默（James Comer）都表示，這些檔案中幾乎沒有新的信息。



最新解禁的檔案共有33,295頁，包括飛行日誌、牢房監控錄像、法庭文件、錄音和電子郵件。科默下令於周二在網上公布檔案。

2025年2月27日，美國華盛頓特區白宮西翼，有人展示標有「愛潑斯坦檔案：第一階段」（The Epstein Files: Phase 1）的活頁夾。（Reuters）

民主黨眾議員Summer Lee表示，唯一的「新披露」是美國海關及邊境保護局（CBP）的飛行日誌，其中顯示了愛潑斯坦往返美屬維京群島私人島嶼的旅程。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，新發布的影片並不包括所謂「消失的一分鐘」，即政府公布的愛潑斯坦死在獄中當晚監控畫面，所缺失的約1分鐘畫面。

此前，共和黨眾議員馬熙（Thomas Massie）和加州民主黨眾議員康納（Ro Khanna）發起請願，要求司法部公布所有愛潑斯坦案的非機密檔案。

然而，監督委員會民主黨領袖加西亞（Robert Garcia）在聲明中表示：「經過仔細審查，從司法部收到的 97% 的文件已經公開。」

司法部7月表示，沒有可以指控愛潑斯坦的「客戶名單」。此後，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者感到不滿，並持續施壓，要求公布更多涉案文件。