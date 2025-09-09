美民主黨議員公開疑似特朗普贈愛潑斯坦不雅插畫　白宮續否認

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係周一（8日）再掀關注。美媒7月指特朗普2003年致信祝賀愛潑斯坦生日快樂，配圖還疑似帶有裸女的簡筆畫和親筆簽名，當時已遭白宮否認。民主黨籍聯邦眾議員周一公布一封據稱出自特朗普之手的不雅信，內容看起來與美媒報道相符，白宮其後再次否認此事，稱這是「假新聞」。



美國眾議院民主黨人周一公布一封含有性暗示內容的信件及圖畫，該信件帶有疑似特朗普的簽名，而這正是此前《華爾街日報》7月披露存在並遭總統否認撰寫的信件。

這封根據眾議院監督委員會傳票要求、由愛潑斯坦遺產管理律師提交的信件，收錄於這名定罪行性犯罪者50歲生日時收到的紀念冊中。

圖片顯示的信件內容與《華爾街日報》7月報道的描述基本吻合，在女性軀幹的素描圖內，記錄特朗普與愛潑斯坦的虛構對話，下方附有疑似特朗普簽名。

2025年9月8日，美國眾議院民主黨人公布一封含有性暗示內容的信件及圖畫，該信件帶有疑似特朗普的簽名，而這正是此前《華爾街日報》7月披露存在並遭總統否認撰寫的信件。（X@OversightDems）

監督委員會首席民主黨成員Robert Garcia指：「委員會已獲取包含特朗普總統聲稱不存在、著名的『生日紀念冊』，總統必須就其知情程度作出坦白並公布所有愛潑斯坦相關文件。」

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在X表示：「正如我一再強調，這幅畫很明顯不是特朗普總統所繪，他也沒有簽名。」

《華爾街日報》7月17日報道，特朗普2003年向愛潑斯坦致生日賀信，其中帶有疑似裸女的簡筆畫與特朗普簽名。特朗普在社交平台回應稱「我不畫畫」，批評報道不實。報道未詳細披露信件內容，不過指信件結尾寫有特朗普的生日祝福，「生日快樂——願每一天都充滿美好的秘密（Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret）」。