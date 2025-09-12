墨西哥總統：不希望因加徵關稅引起衝突　中方：籲三思後行

針對墨西哥擬對包括中國在內，未與墨國簽署自貿協定的國家加徵關稅，涉及玩具、鋼鐵、紡織品和塑料製品等約1400項產品，稅率將提升至10%至50%。其中，包括對中國進口汽車加徵50%關稅。中國商務部新聞發言人11日回應稱，在當前美方濫施關稅引發全球普遍反對之際，各國應加強溝通協調，共同維護自由貿易和多邊主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方的利益。



墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）同日表示，墨西哥政府不希望與包括中國在內，即墨國計劃加徵關稅的國家發生衝突。她強調，相關措施旨在提振墨西哥經濟，該國政府正在與料有影響的國家大使溝通。



2024年2月28日，比亞迪在墨西哥發布Dolphin Mini電動車。（Reuters）

中國商務部發言人稱，墨方任何的單邊加稅舉動，即便是在世貿規則框架內，都會被認為是對單邊霸淩主義的綏靖與妥協。有關措施一旦落地，不僅會損害包括中國在內的相關貿易夥伴的利益，也會嚴重影響墨營商環境的確定性，降低企業對墨投資的信心。中墨互為重要的經貿夥伴，中方不願看到雙方經貿合作因此受到影響，希望墨方慎之又慎，三思後行。

發言人強調，中方一貫主張各方通過平等對話協商解決經貿分歧，反對任何形式的單邊主義、保護主義以及歧視性排他性措施，堅決反對各種損害中方利益的做法。中方將根據實際情況採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。