CharlieKirk遇刺｜疑犯TylerRobinson曾是高材生　領獎學金讀大學

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的重要盟友，右翼評論員柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷（Utah Valley University）的一場公開活動中遭槍殺。疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）12日（周五）被捕。據美媒報道，羅賓遜曾是他家人的驕傲。他在高中的時候擁有4.0的平均學分積點（GPA），並獲得高達34000美元（約26.5萬港元）的獎學金入讀大學，但只是在該校讀了一個學期。



據《華爾街日報》的報道，猶他安全部門表示，柯克10日在猶他谷大學​​發表演講時，被羅賓遜用一把老式栓動步槍一槍擊斃。據稱，羅賓遜的子彈上刻有在互聯網和遊戲文化中常見的字句，例如「嘿，法西斯！接招！」（Hey, fascist! Catch!）和「如果你讀到這段話，你就是同性戀，哈哈」（If you read this, you are gay, lmao）。

據報道，調查部門、羅賓遜的朋友，甚至他的家人都在試圖理解他是如何從一個在猶他州信奉摩門教的地區、父母是註冊共和黨人的高材生，最終淪為一名涉嫌暗殺全美最受歡迎右翼意見領袖的疑犯。羅賓遜過去曾登記為無黨派人士。

羅賓遜來自猶他州的華盛頓市，這座約有3.5萬人口的城市坐落在該州西南部。

據執法人員稱，像該地區的許多男孩一樣，羅賓遜從小就喜歡打獵，並且精於用槍。其母親Amber Jones Robinson在社交平台上的照片顯示，他們全家都有用槍的習慣。

羅賓遜母親在社交平台分享全家參與射擊的照片：

據其母親在Facebook上的貼文顯示，羅賓遜曾是一位優秀的學生。他擁有完美的平均學分積點，在ACT考試（升讀大學考試）成績為34分（滿分36分）。

母親希望羅賓遜能留在家附近上大學，於是在2021年秋天，她發布了他在猶他州立大學(Utah State University）宿舍的照片。猶他州立大學離羅賓遜家約5小時車程。他當時獲得為期四年，共3.2萬美元（約26.5萬港元）的獎學金。

羅賓遜向家人宣讀獲得獎學金的影片：

好景不常，羅賓遜很快就離開了該校。猶他州立大學表示，他只在該校就讀了一個學期。

報道指，羅賓遜花費大量時間上網。據他母親說，15歲時，他在網絡上的活躍度已經甚高，以至於在萬聖節那天，他甚至會打扮成「某個表情包裡的人物」。警方發現的彈殼上的文字似乎與各種表情符號和網絡文化有關。

猶他州長考克斯（Spencer Cox）表示，羅賓遜的一位親戚告訴調查人員，羅賓遜近年變得更加熱衷於政治。這位親戚表示，在近日的一頓晚餐上，羅賓遜和另一位親戚討論了柯克即將在猶他谷大學舉行的戶外活動。

考克斯又指：「他們談到羅賓遜為什麼不喜歡柯克以及他的觀點。這位親戚還表示，（因為）柯克充滿仇恨，並且散播仇恨。」

考克斯表示，槍擊事件發生後，一位親戚聯繫一位家庭朋友，這位朋友告訴警長辦公室，羅賓遜已經承認了殺人行為，或暗示是他殺的。執法官員表示，羅賓遜的父親有協助他自首。州長感謝羅賓遜的家人「做了正確的事」。