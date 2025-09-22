特朗普：梅鐸父子或參與TikTok交易
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 9月21日表示，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）及其長子拉奇（Lachlan Murdoch），以及科技巨企甲骨文（Oracle）的共同創辦人艾利森（Larry Ellison）、科企Dell的行政總裁戴爾（Michael Dell），或參與Tiktok在美國的交易。
特朗普在接受霍士新聞（Fox News）的採訪時透露相關訊息，又讚揚這些人士傑出和愛國，相信他們會做得很好。而白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）前一天告訴霍士新聞，收購TikTok的財團將有7名董事，當中6名是美國人，數據和私隱將由甲骨文（Oracle）管理。
萊維特表示，美方還將控制TikTok在美國的演算法，並預期最終協議將在未來數日簽署。
