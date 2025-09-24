曼谷市區驚現50米深巨大天坑　警方拖車也吞噬　疑地鐵施工釀禍

泰國曼谷市中心9月24日上午2度發生大規模路面塌陷事故，導致瓦吉拉醫院前方道路突然出現巨大天坑，塌陷面積長30米、寬30米，深度超過50米。



現場有2根電線桿倒塌、1輛警用拖吊車墜落坑洞，所幸無人傷亡。

瓦吉拉醫院立即啟動緊急疏散程序，要求所有病患及家屬撤離建築物。（YouTube@PPTV HD 36）

點圖放大瀏覽：

+ 27

根據khaosod報道，醫院前方道路上午6時30分出現大量積水氾濫，交通警察隨即管制車輛通行。

沒想到才過15至20分鐘，路面就開始第一次塌陷，不到5分鐘又發生第二次更大規模塌陷，整個過程伴隨間歇性的電光火花，整宗事件在30分鐘內急速惡化。三森消防救災站接獲通報後立即派遣人員趕赴現場。

泰國暴谷2025年9月24發生路面大規模塌陷事件，整個過程伴隨間歇性的電光火花（影片截圖）

瓦吉拉醫院立即啟動緊急疏散程序，要求所有病患及家屬撤離建築物。一名病患表示：

我們先是看到路面被水淹沒，接著就聽到巨大聲響，地面開始下陷，醫院馬上廣播要大家快速疏散。

根據網絡上拍攝的事發當時影片，水泥路面突然崩塌，隨後更伴隨著多次火花炸裂，畫面十分可怕。

泰國地質資源部部長披集．桑帕提瑪24日受訪時指出，曼谷市地質結構以20至30厘米厚的黏土層為主，正常情況下不會發生大規模土石流失。他表示：

這類事故通常由外力因素觸發，包括地下隧道開挖、埋設管線破裂造成地下空洞，或豪雨沖刷土層結構等。

披集進一步說明，經與曼谷市政府確認，這次塌陷極可能與地鐵建設工程相關。他指出：

施工過程中可能發生操作失誤，導致地下自來水管破裂，長期滲漏形成地下空洞，最終引發大面積塌陷。

當被問及工程前是否進行風險評估時，披集回應，「施工前通常會進行環境影響評估和設計規劃，但施工階段仍可能出現意外狀況」。他強調，若無外力干擾，當地土質結構絕對不會自然塌陷。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】