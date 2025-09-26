亞馬遜同意支付25億美元　和解涉詐欺Prime會員指控

美國聯邦貿易委員會（FTC）於9月25日表示，電商巨頭亞馬遜（Amazon）將就Amazon Prime涉嫌欺詐客戶付費的指控，支付25億美元罰款和補償。路透社報道，雖然這項和解對消費者和FTC來說是一場勝利，但對亞馬遜來說卻不痛不癢，因該公司每33小時的銷售額已約為25億美元。即使賠付的消息傳出，亞馬遜的股價也沒有大變動。



圖為2022年10月11日，美國紐約市一輛印有Amazon Prime的廣標誌的貨車。（Reuters）

亞馬遜於2005年推出Prime會員服務，一年費用為79美元，此後穩定提高收費。最近一次加價在2022年，年費達到139美元。僅在2025年上半年，Prime計劃為亞馬遜帶來239億美元的訂閱收入。

FTC表示，亞馬遜透過在其網站上以「免費當日送達」等宣傳語，吸引顧客免費試用Prime。但亞馬遜未有明確告知客戶，選擇後將使他們自動成為Prime會員，並導致每月支付費用，且加入後難以取消。

FTC在其案件中指控，在2017年至2022年期間，亞馬遜高層拒絕令註冊Prime和取消服務的流程更清晰，至2022年才接受了進行變更，當時該公司已在接受FTC調查，並於翌年被起訴。

FTC表示，亞馬遜賠付的金額中，有15億美元將用於賠償約3,500萬合資格Prime會員，餘下10億美元是向FTC支付的罰款。而作為和解協議的一部份，該公司並不承認有不當行為。

圖為2025年7月22日，美國加州聖地牙哥（San Diego）一列貼有Amazon Prime標誌的的列車。（Reuters）

根據法庭文件顯示，合資格者包括：在2019年6月23日至2025年6月23日期間，透過某些優惠註冊Prime會員，但此後很少使用Prime服務的會員，將自動獲得51美元的賠償。另外，如果會員在此期間嘗試取消Prime會員但未成功，還可以提交索償申請。

作為和解協議的一部份，亞馬遜同意創建一個「清晰」按鈕，允許客戶拒絕Prime訂閱，並使其更容易取消。亞馬遜也同意在註冊期間更清楚地披露訂閱條款，並聘請獨立監督員監督其合規性。亞馬遜在聲明中表示，這項和解協議使其能夠繼續前進，專注於服務客戶。