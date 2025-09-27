「LV餐廳」韓國首爾開張　3粒餃子要250元　餃子皮也印滿Monogram

法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton），日前在韓國首爾開設餐廳「Le Café Louis Vuitton」，開幕不到1個月已成打卡熱點，其中最吸睛的菜色是「牛肉餃子」，3個售價高達約250港元，餃子外皮還印滿LV經典花紋。



綜合韓媒報導，自8月18日開放訂位以來，中午與晚餐時段幾乎全數客滿，直至9月中旬仍是一席難求。餐廳內不僅食器、擺設充滿LV元素，甚至料理與飲品也融入品牌經典花紋「Monogram」設計。

路易威登（Louis Vuitton）首爾餐廳「Le Café Louis Vuitton」菜品「牛肉餃子」（Instagram@kinyong_travel）

點擊圖輯查看更多該餐廳的環境和菜品：

+ 11

至於其中最吸睛的菜色是「牛肉餃子」，3顆售價高達約250港元，餃子外皮還印滿LV經典花紋，堪稱「奢華餃子」。

一對前往用餐的消費者透露，他們點了酒類、甜點及「牛肉餃子」在內的8道菜，花費約1500港元），這名顧客表示：

價格確實很高，但料理和空間氛圍是其他地方無法體驗的。我覺得值得來一次。

《日本新聞網》（NNN）引述優衣庫（UNIQLO）前執行董事神保拓也認為，這反映出全球消費趨勢的轉變：

現在已經從所謂的『買東西』轉向『體驗』的消費。

相關文章：拿Birkin墊腳 泰國土豪母子「Hermès手袋堆成山」 誇張豪宅曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 25

延伸閱讀：

判若兩人！尹錫悅今出庭「暴瘦+頭髮花白」 昔日風光不復見

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】