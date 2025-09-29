美國密歇根州教堂爆槍擊及縱火　包括槍手2死　另9人傷

美國密歇根州（Michigan）東部一座教堂於當地週日（9月28日）發生槍擊和起火。警方表示，40歲槍手駕車衝破教堂的前門，下車後開槍射擊，並攜帶突擊武器。當時教堂內有數百人，而這輛車撞上教堂後，教堂起火。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在社交平台發文稱，這次槍擊「似乎是又一宗針對美國基督徒的襲擊」，並表示聯邦調查局已抵達現場，揚言國內的暴力猖獗必須立即結束。



路透社報道，格蘭布蘭克鎮（Grand Blanc Township）警察局在Facebook上發布消息稱，事件發生在該鎮的耶穌基督後期聖徒教堂（Church of Jesus Christ of Latter-day Saints），當地位於底特律西北部。

警方尚未公佈疑犯姓名，但指他來自密歇根州，在與兩名趕抵教堂的警員交火，期間當場死亡。當局又稱，不排除死傷者將會增加。

網上影片顯示，消防員向火場噴水，消防車和緊急救援車輛停在附近，教堂內濃煙滾滾。