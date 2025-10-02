德國慕尼黑啤酒節重開　炸彈威脅疑犯因家庭糾紛自殺亡

德國慕尼黑啤酒節10月1日因炸彈威脅一度關閉後，已於當日傍晚重新開放，警方經大規模搜查未發現任何可疑物品。這次關閉發生前，幕尼黑一處住宅被縱火，當局於屋內發現爆炸物。德國媒體報道，事件中包括疑犯在內有兩人死亡，由於疑犯身上一張紙條上提到慕尼黑啤酒節，引發警方大規模調查。至於該宗民宅縱火及發現爆炸物案，當局指涉及家庭糾紛。



2025年10月1日，德國慕尼黑，警方稱在該市北部一棟住宅樓發現爆炸物，該建築起火致一人死亡。圖為執法人員在街邊執勤。（Reuters）

住處被發現爆炸物 疑犯父親死亡

德國之聲及《圖片報》報道，一名57歲的男子在慕尼黑北部萊爾希瑙區（Lerchenau）附近，縱火焚燒房屋，隨後逃離火災現場。警方於屋內發現爆炸物，發現疑犯的90歲父親被槍殺，有報道指事涉家庭糾紛。另有兩人在事件中受傷，分別是疑犯的81歲母親，以及他的21歲女兒。

疑犯逃走時攜有背包，裡面裝有炸藥，警方發現後需要拆除引信。而疑犯被發現時因自殺傷重，其後死亡。當局表示，由於在疑犯身上發現一封提及慕尼黑啤酒節的信件，出於預防措施，因此暫時關閉會場。當局在派出大批警力，以及近30條搜索犬偵查後，未於會場發現任何潛在威脅或異常情況。

2025年10月1日，德國慕尼黑一棟獨棟住宅發生火災，引發警方和消防部門的大規模行動。（Getty）

巴伐利亞州首府慕尼黑的啤酒節今年9月20日開幕，活動持續到10月5日，地點位於慕尼黑特蕾西婭草坪。這是德國的著名節日，也是全球規模最大的民俗慶典，去年接待遊客達670萬人次。 法新社報道，啤酒節官網星期三（10月1日）此前發佈聲明說：「因慕尼黑北部爆炸事件涉及炸彈威脅，特蕾莎草地（Theresienwiese）暫時關閉至當地時間下午5時（香港時間晚上9時）。」