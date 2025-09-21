中國婆婆疫情滯留日本入院　一原因無法申請醫保　女兒收天價帳單

很多在日本生活的人都說，雖然看病不便宜，但有醫保撐着，心裏總歸踏實點。只需自己出三成，剩下七成由國家承擔，聽起來這制度挺體面，也挺周到。可不是所有人，都能被這個制度照顧到。



最近大阪地方法院受理的一宗醫療訴訟，就悄悄揭開了日本醫保體系之外的那道「灰線」。

A女士明確表示：「我們已經支付了應承擔的部分費用。但是以國籍為由要求支付三倍醫療費的做法，令人無法接受。」（YouTube@mbsnews）

一位旅日多年的女性，A女士，60多歲，如今是日本國籍。她最近將日本一家國立醫療機構告上法庭，原因不是因為醫療事故，而是因為一筆賬單——675萬日圓，約合36萬港元。

這筆費用並非不該支付的費用。A女士明確表示：

我們已經支付了應承擔的部分費用。但是以國籍為由要求支付3倍醫療費的做法，令人無法接受。

她的母親已經於2023年2月（回國後）離世，享年86歲。在此之前，她一直住在A女士位於大阪的家中。本來，只是一次普通的赴日探親。但因為疫情，情況完全變了樣。

時間回到2019年11月，A女士的母親持短期90天探親簽證來到日本，見她這個女兒一面。結果2020年新冠疫情爆發，中日航班驟減，她滯留在日本。日本政府考慮到特殊情況，給予了這些人「特別在留許可」，允許他們每90天更新一次簽證，合法繼續居留。但問題也出在這——這種「特別在留」屬於短期資格，法律上仍然不算「長期在留者」，所以無法加入日本的國民健康保險制度。

換句話說，她雖然在日本住了一年多，卻始終被排除在醫保體系之外，就是想交國民健康保健都交不了，所以也並非是來騙醫療福利的群體。

2022年1月的一天，老太突然出現左半身麻痹，被送往大阪吹田市的國立循環器病研究中心。確診結果是腦腫瘤與大腸癌，立刻住院治療，兩個月後出院，身體狀況穩定，老太準備回國治療，回國繼續生活了幾個月後，沒想到於2023年2月去世了。

事情本來差不多到這裏就結束了，但也在同一時間，日本醫院一張賬單寄到了A女士手上：675萬日圓的醫療費，讓A女士目瞪口呆。（日本是先看病，再寄賬單，賬單慢，要逐項核算診療服務，尤其是住院、外籍、無醫保等特殊情況，需要更多確認、審批與書面程序。）

她詢問醫院：

同樣的治療項目，日本人就算沒有醫保，也不至於要這麼多錢吧？

醫院答覆：

因為你母親是外國人，我們對無醫保的外國患者一律按照每點30日圓計費，是日本人的三倍標準。

關於這個「點」是什麼呢？這就涉及到日本的「醫療點數制度」。在日本，每一項醫療行為，比如掛號、抽血、做CT、換藥……都有一個固定「點數」，政府相當於給每種服務都打了個「分」。比如抽血是40點，輸液是50點，看一次門診是100點……就像菜單一樣。正常情況下，每點收費是10日圓，這是基礎標準。

如果是有醫保的人，只需負擔其中的30%甚至更少；沒有醫保的日本人，也只需要照這個「賬單」交100%的費用。但A女士的母親，因為是外國人，醫院直接將「每點10日圓」變成了「每點30日圓」，整張賬單直接翻了3倍。

A女士當時已經支付了225萬日圓，也就是日本人無醫保情況下的標準費用。但對剩下的450萬日圓，她無法接受，也無法理解。

A女士表示：

醫療關係到生命，希望這個社會能變成一個人人都能安心接受治療的地方。

她委託律師向法院提起訴訟，希望得到法律確認：她不應承擔這部分差額。在接受《讀賣新聞》採訪時，A女士直言：

我不是不願意付錢，我們已經盡全力付清日本人應承擔的部分。但因為國籍不同就要付3倍，我不能接受。

而醫院方面則回應稱：

我們不針對個案評論。定價是參考周邊醫院標準制定的。

也就是說，不只他們這麼做，周圍的醫院也對外國人使用類似的收費方式，當然這也是日本醫院的慣例了。但「大家都這麼做」就代表合理嗎？這個問題引發了日本媒體和學界的爭議。東京大學名譽教授神馬徵峰指出：

如果人們因為費用過高而回避就醫，不僅病情可能惡化，還可能造成感染擴散的風險。應儘快建立機制，消除與日本國民之間的不合理費用差距。

根據厚生勞動省的調查，日本全國有14%的醫療機構對外國短期滯留者使用了超出常規的收費標準。有些地方每點收費20到30日圓，理由包括語言支持難、醫療溝通耗時、賬款難以追回等。但也有旅日華人發出質疑：

你可以按正常標準自費，那是100%，可以理解。但300%就太過了。哪怕你說翻譯、風險這些需要額外費用，也不該直接乘三。會讓人覺得這是一種温和但冷冰冰的『制度性排斥』。

總之，這是一宗雙方說起來都有「理」的案件，那麼你怎麼看？

