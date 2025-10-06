Labubu等盲盒玩具為何總引人搶購？　WSJ分析：原因在於「上癮」

盲盒玩具近年風靡全球，其中來自中國玩具生產商泡泡瑪特（Pop Mart）旗下的盲盒公仔Labubu風靡全球，不少人為湊齊或得到「隱藏款」的Labubu公仔不斷投入金錢。《華爾街日報》在10月3日報道中分析，容易讓人成癮是盲盒玩具走紅的原因，指購買盲盒玩具的買家實際上是在玩一種「機會遊戲」，帶來驚喜的刺激感受讓年輕買家不斷為此付錢。



每一盒Labubu在美國的售價是27.99美元（217港元），而泡泡瑪特2025年上半年於美國市場銷售業績約為3.1億美元，較一年前同期相比增長1142%。

2025年9月11日，中國北京，圖為中國國際服務貿易交易會（京交會）展覽中，一個擺放有labubu的展台。（Getty）

報道引述研究消費者心理學的紐約州立大學奧爾巴尼分校（University at Albany, State University of New York）行銷學副教授Aleksandra Kovacheva分析，盲盒的吸引力不僅僅在於盒內的玩具而已，而是整個體驗予人的感受。

她解釋說，打開盒子查看裏面究竟是什麼的過程，讓人產生好奇心，可能得到意料之外的產品，或者比預期還要更棒的產品。因為對於某些買家而言，尋找喜歡款式、拆開包裝、決定下一步如何處理的體驗，就是導致這類人一買再買的原因。

報道還訪問盲盒玩具愛好者Ridge Weibel講述「入坑」盲盒玩具的經歷，他自幼就喜歡麥當勞的開心樂園餐之中附贈的玩具。他長大後前往德州探親期間，搶購到一個由日本盲盒公司Dreams創作的Sonny Angels公仔，打開盒子後發現這個公仔的造型頭頂盤坐一隻小蛇，令他感到興奮不已，數年間持續不斷購買，Weibel迄今總計已經在這款售價7美元（約55港元）的盲盒上，花費超過1萬美元（約7.8萬港元）。

Sonny Angels也是近年風靡全球的其中一款盲盒公仔。

報道還指出，年輕人面臨就業市場險峻、購買房屋遙不可及的處境，盲盒玩具則創造「負擔得起的奢侈感」。