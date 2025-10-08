諾貝爾化學獎揭曉　美日澳三名科學家因金屬有機骨架研發獲獎

2025年度諾貝爾化學獎（Nobel Prize in Chemistry 2025）10月8日揭曉，美國加州大學柏克萊分校教授亞吉（Omar Yaghi）、日本科學家北川進和澳洲化學家Richard Robson因在金屬有機骨架方面做出的貢獻獲得殊榮。



1989年，Richard Robson嘗試以全新方式利用原子的固有特性，將帶正電的銅離子與四臂分子結合，形成有序的寬敞晶體結構。

Robson立即認識到這種分子構造的潛力，但其結構不穩定且易坍塌。北川進與亞吉這種構建方法奠定了堅實基礎，二人在1992至2003年間各自取得一系列革命性發現。

每項諾貝爾獎的獎金為1100萬瑞典克朗（約911萬港元），將由三名獲獎者平分。

2024年的化學獎由來自美國生物化學家David Baker、人工智能公司Google DeepMind的行政總裁兼共同創辦人Demis Hassabis及同一公司的研究員John M. Jumper，表彰他們分別在研究蛋白質設計和蛋白質結構預測的貢獻。

2025年度諾貝爾獎10月6日至13日陸續揭曉結果，以下為具體時間：

生理學或醫學獎：香港時間10月6日（周一）下午5時30分左右

物理學獎：香港時間10月7日（周二）下午5時45分左右

化學獎：香港時間10月8日（周三）下午5時45分左右

文學獎：香港時間10月9日（周四）下午7時左右

和平獎：香港時間10月10日（周五）下午5時左右

經濟學獎：香港時間10月13日（周一）下午5時45分左右