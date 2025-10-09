多得美國！　9月巴西對華牛肉出口創新高

美國特朗普政府打出關稅「七傷拳」，害人不成，反噬其身。



據路透社10月8日報道，在特朗普對巴西、中國徵收高額關稅後，巴西農產品擴大對中國等新市場的出口。最新數據顯示，巴西近期對華牛肉、大豆出口量激增，助推這兩項農產品出口總量雙雙創新高。

其中，中國市場對巴西牛肉需求強勁，巴西9月牛肉對華出口量按年增長38.3%，創下單月出口量新高。

巴西國家衛生監督署（Public Health Surveillance Agency）人員到巴西聖地亞哥的超市，檢查店方銷售的牛肉製品。（REUTERS）

巴西大豆填補美國空缺

糧食出口商協會Anec 8日預測，截至10月底，巴西的大豆出口量預計將達到創紀錄的1.022億噸，打破了2023年創下的1.013億噸紀錄。

路透社稱，大豆出口量創紀錄，原因在於巴西收穫創紀錄的超過1.7億噸大豆，以及巴西農民受益於中國的強勁需求。受美國關稅影響，中國買家不再購買美國大豆。

「中國仍然是巴西大豆運輸的主要目的地和驅動力，」Anec在報告中說，上個月，中國從巴西進口了650萬噸大豆，佔巴西大豆出口總量的93%。

Anec數據顯示，當前，中國買家主要依靠巴西來保證大豆供應，佔巴西大豆出口總額的79.9%，而這一比例在2021年至2024年期間為74%。

Anec預計，巴西2025年全年將出口1.1億噸大豆。該協會表示：「今年11月至12月期間，預計將再運送800萬噸，證實了全年1.1億噸的預估。」

（香港01製圖）

數據還顯示，10月份，巴西粟米出貨量預計達到600萬噸，比去年同期的出貨量高出約38萬噸。截至10 月，巴西2025年穀物出口量估計為3000萬噸。這使巴西成為世界第二大谷物出口國，僅次於美國。

巴西牛肉出口量同樣創記錄

路透社稱，在美國關稅引發的全球貿易洗牌中，巴西一直在擴大對新市場和傳統市場的出口。不僅是穀物，牛肉出口也出現了類似的趨勢，出口量也達到了創紀錄的水平。

8日，巴西冷凍食品協會（Abrafrigo）表示，9月份，巴西牛肉對華出口按年增長38.3%，達到18.734萬噸，創下單月出口量新高，同時推動當月巴西牛肉總出口量創下歷史新高。

數據顯示，9月份，巴西包括鮮肉和加工肉、可食用內臟以及牛脂在內的總牛肉出口創收19.2億美元，銷量達37.3867萬噸，價值按年增長49%，銷量按年增長17%。

巴西是主要牛肉出產國，擴充畜牧業以滿足全球需求。（Getty Images）

該協會稱，全球牛肉需求強勁，幫助巴西抵消美國對其出口關稅的影響。8月份，美國對包括牛肉在內的幾項巴西商品徵收50%關稅，總稅率高達76.4%的稅率。

「這一強勁表現出現在美國對巴西產品徵收額外關稅的第二個月，」巴西冷凍食品協會指出，「這顯示了巴西牛肉行業的韌性和抓住新商業機會的能力。」

據該協會表示，今年有130個國家增加巴西牛肉採購，48個國家減少了採購。

其中，中國是巴西牛肉的最大市場，目前已大幅增加採購。

美國此前一直是巴西牛肉的第二大市場，但9月，巴西對美牛肉出口量下降41%，至1.029億美元。相較之下，歐盟的採購量超越美國，總額達1.317億美元，按年增長106%，成為巴西牛肉的第二大出口市場。在歐盟，巴西牛肉的主要購買國為意大利、荷蘭和西班牙。

該協會分析師強調：「憑藉具有競爭力的價格、不斷擴大的貿易伙伴以及強勁的國際需求，巴西正在鞏固其作為全球領先牛肉供應國的地位。」

美國此前一直是巴西牛肉的第二大市場，但9月，巴西對美牛肉出口量下降41%。﹙路透社﹚

「中國不買大豆和牛肉，特朗普政府沒招了」

今年早些時候，特朗普政府單方面挑起貿易衝突，令美國農產品損失慘重。

美國交易員認為，僅僅延長關稅暫停期限不太可能提振採購，因為中國對美國大豆的進口關稅仍為23%，使其缺乏競爭力。相較之下，美國大豆的有力競爭者——阿根廷和巴西的關稅僅為3%。日前，阿根廷剛剛暫時暫停了糧食出口稅，以使其大豆更具吸引力。

根據美國農業部的數據，截至9月18日，新銷售季節已開始數周，但中國買家尚未預訂一艘美國大豆貨輪，這是自1999年記錄以來的首次。去年，美國佔中國大豆進口的五分之一，價值超過120億美元，這佔美國大豆出口總值的半數以上。

中國是全球最大大豆買家，對全球市場擁有巨大影響力。面對來自共和黨票倉、美國農業州的壓力，特朗普政府承諾援助，並積極開拓替代市場。但截至目前，美國政府仍未拿出具體援助計劃。數據顯示，其他替代出口市場規模微不足道。

2025年10月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，自己4週後將會見中國國家主席習近平，屆時聚焦大豆問題。（Truth Social）

美國農業部近日回應稱，特朗普正「動用一切可用工具」，以確保農戶擁有維持農業生產所需的資源。

但據美國《華爾街日報》7日報道，在設備與化肥成本攀升、粟米和大豆供應過剩的雙重壓力下，美國豆農的財務狀況已經岌岌可危，深陷「生存之戰」。

另據路透社9月29日報道，自特朗普重返白宮以來，美國對華牛肉出口顯著下降，過去五個月的出口額較往年平均水平減少數億美元。

早在特朗普首個任期的中美爆發貿易戰以來，中國不少公司都轉用巴西等地的大豆。（視覺中國）

近年美國的牛肉出口總體呈下降趨勢，原因是乾旱導致牛群規模縮減，使得產量下降並推高了價格。然而，美國對華貿易的降幅更大，原本美國對華牛肉出口額約為每月1.2億美元，但在特朗普加徵關稅和數百家美國牛肉企業的出口資格於3月到期後，出口很快「崩潰」。

據報道，作為中國最大牛肉供應國的巴西也在最近加大了出口力度，但澳洲從美國搶佔的市場份額最多，因為該國的谷飼牛肉更接近美國產品。