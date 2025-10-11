梅拉尼婭：與普京會談後　8名俄烏戰爭失散兒童已與家人團聚

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月10日宣布，在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行持續會談後，8名因俄烏戰爭而流離失所的兒童已與家人團聚。



美媒報道，梅拉尼婭於8月致函普京呼籲和平，該信函後由特朗普（Donald Trump，又譯川普）在阿拉斯加與普京會面時親自轉交。梅拉尼婭在白宮發表演說時表示，普京後來回覆信件，同意雙方就兒童的福祉建立「開放的溝通管道」。

2025年10月10日，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮，宣布她與俄總統普京（Vladimir Putin）就受俄烏戰爭影響的兒童問題進行的溝通。（Reuters）

據報道，梅拉尼婭的一位代表一直在與普京的團隊進行直接合作，以「確保孩子們與家人安全團聚」。梅拉尼婭說，「在過去的24小時內，已有8名兒童與家人團聚。每個孩子都因為俄烏戰爭而生活在動盪之中。」

這8名兒童中，有3名因前線戰鬥與父母失散，流離失所到俄羅斯。另外5名兒童則因衝突而跨越邊境與家人分離，其中包括1名從烏克蘭被帶往俄羅斯的女孩。

2025年10月10日，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）抵達白宮大廳發表演講。（Reuters）

梅拉尼婭表示，這些兒童的安全返回需要「協調一致的援助」，俄羅斯已同意「在短時間內讓年滿18歲的兒童與家人團聚」。她亦補充稱，重新團聚的努力仍在繼續，並正在制定計劃，讓更多兒童在不久的將來與家人團聚。