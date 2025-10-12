遊日注意｜東京多區變「米奇天堂」　遊客步出酒店即「遇襲」送院

準備前往東京的民眾要小心！近期日本東京街頭「老鼠橫行」，甚至有人聲稱被老鼠咬傷。老鼠高度密集的地區包括新宿、澀谷等東京都心，一名女遊客被咬後腳部大量出血，心有餘悸地表示：「真的太糟了…以後不能再說東京很乾淨了…」



東京衛生環境下降 蟑螂、老鼠遍布街頭

綜合日媒報道，過往日本整體衛生環境優良，被各國旅客稱頌。不過近期卻是蟑螂、老鼠遍布街頭，越來越常有旅客表示：「東京衛生變差了……」日前就有一名杜拜籍女子才剛出酒店，馬上就被老鼠攻擊，還在腳背上留下傷口。👇👇👇

該女子在醫院治療將近1小時才出院，她心有餘悸地說：

以後不能再說東京很乾淨了……

在她後來上傳的影片中，也能看到老鼠在人潮洶湧的路中央大搖大擺地爬行，被人踢開也無動於衷，持續在垃圾堆中翻找食物👇👇👇

廚餘增加、店家營業至深夜是主要原因

《產經新聞》報道，東京的新宿、澀谷等居民與觀光客眾多的地區，都面臨老鼠大量出沒的問題，受害者人數也持續增加。報導指出，隨著東京許多店家營業時間延長，垃圾堆積在店後巷與防火巷道的情況日益嚴重，過多的廚餘與髒亂環境，使老鼠、蟑螂出沒問題愈加惡化。

+ 11

