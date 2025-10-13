諾貝爾經濟學獎揭曉　3學者因解釋新技術如何推動持續增長獲獎

2025年度諾貝爾經濟學獎（Nobel Prize in Economic Sciences 2025）10月13日揭曉，美國西北大學經濟學者Joel Mokyr、法蘭西公學院及英國倫敦政治經濟學院學者Philippe Aghion和美國布朗大學學者Peter Howitt因解釋創新驅動經濟增長獲獎獲得殊榮。



諾貝爾化學委員會主席Heiner Linke表示，今年的諾貝爾經濟學是關於創造和破壞。

Joel Mokyr是出身於荷蘭的美國以色列雙國籍經濟歷史學家，現年79歲。他揭示了創新驅動的經濟增長需要人們科學的理解其原因，才能實現持續增長。

Peter Howitt是一名加拿大經濟學家、布朗大學社會科學教授，Philippe Aghion是法國經濟學家，今年69歲。他專注於研究經濟增長和創新，與Peter Howitt共同研究「熊彼特範式」（Schumpeterian paradigm），因發表持續增長的創造性破壞理論獲獎。

三人將平分1100萬瑞典克朗（約900萬港元）獎金。

至今共有99人獲得諾貝爾經濟學獎。

截至10月13日，2025年度諾貝爾各獎項得主已經全部揭曉。