最新全球護照排名出爐　美國首次跌出前10　中國過去10年攀升迅速

英國倫敦投資移民諮詢公司恆理環球（Henley & Partners）周二（10月14日）公布季度《亨利護照指數》（Henley Passport Index），這是自20年前《亨利護照指數》發佈以來，美國護照首度跌出前10名。全球最強護照榜首是新加坡，可免簽193個目的地，其次是韓國和日本，分別可免簽190個和189個國家或地區。



最新全球最強護照排名前12名

一、新加坡

圖為新加坡魚尾獅像。（Unsplash/ Jisun Han）

二、韓國

圖為2017年5月25日，遊客在韓國濟州西歸浦市天帝淵瀑布的仙人橋上拍照。 （FIFA/FIFA via Getty Images）

三、日本

2024年2月24日，日本神奈川縣橫濱市，遊客在橫濱中華街漫步，慶祝元宵節。（Getty）

四、德國、意大利、盧森堡、西班牙、瑞士

2020年6月15日，德國法蘭克福，遊客在法蘭克福機場等待辦理登機手續。（Getty）

五、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、愛爾蘭、荷蘭

2025年7月1日，法國巴黎面對初夏熱浪來襲，一名遊客撐傘在艾菲爾鐵塔旁的特羅卡德羅廣場上行走。（Reuters）

六、希臘、匈牙利、新西蘭、挪威、葡萄牙、瑞典

七、澳洲、捷克、馬耳他、波蘭

八、克羅埃西亞、愛沙尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、阿聯酋、英國

九、加拿大

十、拉脫維亞、列支敦士登

十一、冰島、立陶宛

十二、美國、馬來西亞

美國護照含金量跌至歷史新低

美國護照曾在2014年高居榜首，無可匹敵，如今卻下滑至第12位，與馬來西亞並列，僅能免簽進入全球227個目的地中的180個。恆理環球認為，美國護照排名的下滑，是由一連串入境政策變化所驅動。

由於缺乏互惠待遇，美國4月失去前往巴西的免簽資格，且未納入中國迅速擴大的免簽名單，這標誌着其下滑的開始。隨後，巴布亞新畿內亞和緬甸的政策調整進一步削弱美國的得分，同時提升其他護照的排名。最近，索馬里推出新的電子簽證系統，以及越南在最新的免簽擴展名單中將美國排除在外，給予最終一擊，使其跌出前10。

中國崛起

與之形成鮮明對比的是，中國是過去10年亨利護照指數上排名攀升最快的國家之一，從2015年的第94位躍升至2025年的第64位，其免簽訪問目的地數量在此期間增加了37個。

在亨利開放指數上，中國的排名也急劇上升，僅過去一年就額外給予30個國家免簽待遇。中國目前位列第65位，允許76個國家免簽入境，比美國還要多30個。

香港

根據恆理環球年度《亨利護照指數》排名，香港2006年曾攀升至13名，但自2019年起一直徘徊在18至19名之間，最新排名回升至第18名。